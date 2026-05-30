Экс-защитник сборной Украины: «Приход Мальдеры напомнил ситуацию с Сабо»

Контрольные матчи украинцев с поляками и датчанами не будут для «галочки»

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояний украинцев со сборными Польши и Дании, которые состоятся соответственно 31 мая и 7 июня.

«Эти спарринги имеют большее значение для нового тренерского штаба нашей сборной и футболистов, которые еще только собираются закрепиться в главной команде страны. Потому, как мне кажется, лидерам сборной, большинство из которых выступает за зарубежные клубы, нечего особо доказывать.

Эти первые матчи под руководством Андреа Мальдеры обещают быть интересными и потому, что у наших соперников также появились новые имена.

Помнится, когда летом 1998 года меня впервые вызвали в сборную, то ситуация где-то походила на нынешнюю. Ведь тогда как раз сборную возглавил Йожеф Сабо. И для всех нас тот августовский спарринг с грузинами был очень важным, хотелось доказать, что мы чужого места не занимаем. Поэтому настрой был как на финальный поединок и это помогло отпраздновать крупную победу – 4:0.

Надеюсь, что во Вроцлаве наши ребята будут гореть желанием прыгнуть выше головы. После первых сборов, первых контрольных матчей обязательно будут изменения в составе. Это ведь только начало притирки Мальдеры с новыми подопечными. Он не скрывает, что это прежде всего должна быть команда смелых людей, чтобы каждый игрок отдавался на футбольном поле максимально.

Все поклонники нашей сборной только «за», ведь раньше ей часто не хватало именно мотивации, что отрицательно сказывалось на результате».

Ранее Мальдера объяснил, зачем позвал в сборную Ярмоленко.