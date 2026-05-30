Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-защитник сборной Украины: «Приход Мальдеры напомнил ситуацию с Сабо»
Сборная УКРАИНЫ
30 мая 2026, 21:08 | Обновлено 30 мая 2026, 21:11
447
0

Экс-защитник сборной Украины: «Приход Мальдеры напомнил ситуацию с Сабо»

Владимир Микитин – о будущих спаррингах национальной команды

30 мая 2026, 21:08 | Обновлено 30 мая 2026, 21:11
447
0
Экс-защитник сборной Украины: «Приход Мальдеры напомнил ситуацию с Сабо»
УАФ

Контрольные матчи украинцев с поляками и датчанами не будут для «галочки»

Бывший защитник национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояний украинцев со сборными Польши и Дании, которые состоятся соответственно 31 мая и 7 июня.

«Эти спарринги имеют большее значение для нового тренерского штаба нашей сборной и футболистов, которые еще только собираются закрепиться в главной команде страны. Потому, как мне кажется, лидерам сборной, большинство из которых выступает за зарубежные клубы, нечего особо доказывать.

Эти первые матчи под руководством Андреа Мальдеры обещают быть интересными и потому, что у наших соперников также появились новые имена.

Помнится, когда летом 1998 года меня впервые вызвали в сборную, то ситуация где-то походила на нынешнюю. Ведь тогда как раз сборную возглавил Йожеф Сабо. И для всех нас тот августовский спарринг с грузинами был очень важным, хотелось доказать, что мы чужого места не занимаем. Поэтому настрой был как на финальный поединок и это помогло отпраздновать крупную победу – 4:0.

Надеюсь, что во Вроцлаве наши ребята будут гореть желанием прыгнуть выше головы. После первых сборов, первых контрольных матчей обязательно будут изменения в составе. Это ведь только начало притирки Мальдеры с новыми подопечными. Он не скрывает, что это прежде всего должна быть команда смелых людей, чтобы каждый игрок отдавался на футбольном поле максимально.

Все поклонники нашей сборной только «за», ведь раньше ей часто не хватало именно мотивации, что отрицательно сказывалось на результате».

Ранее Мальдера объяснил, зачем позвал в сборную Ярмоленко.

По теме:
«Шансы есть». Сарапий уверен, что может закрепиться в сборной Украины
«Заслуживает большого уважения». Мальдера – о матче против сборной Швеции
Мальдера объяснил, зачем пригласил Ярмоленко в сборную
инсайд Мнение эксперта сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Владимир Микитин сборная Польши по футболу сборная Дании по футболу Йожеф Сабо
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 30 мая 2026, 19:05 0
ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСЖ – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 30 мая 2026, 10:20 2
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»

Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
Футбол | 30.05.2026, 06:58
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Футбол | 30.05.2026, 12:24
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
«Там русский». В финале Лиги чемпионов Маркевич будет болеть за Арсенал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 1
Футбол
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 27
Футбол
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
29.05.2026, 05:44 5
Бокс
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем