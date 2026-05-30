Мальдера объяснил, зачем пригласил Ярмоленко в сборную

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал первый за долгое время вызов в национальную команду 36-летнего нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко.

Футболист не играл за сборную с марта 2025 года. Ему осталось забить всего два гола, чтобы достичь бомбардирского рекорда Андрея Шевченко в команде.

«Я знаю Ярмоленко очень хорошо, как человека и также как профессионала по духу. Его качество не только техническое. Я не глуп, я знаю, что его качество не такое, каким было пять лет назад. Я разговаривал с ним, как я и говорил ранее, хочу создать сильную команду. Как по мне, он является отличным примером для этого. Он, прежде всего, футболист. Я уверен, что для национальной сборной он отдаст все, что у него есть», – сказал Мальдера.

Сборная Украины проведет два товарищеских матча в ближайшее время. 31 мая команда Мальдеры сыграет против Польши, а 7 июня – против Дании.