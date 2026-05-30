Мальдера озвучил главную задачу, стоящую перед сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о задаче, которую перед ним поставило руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ).

– Какую цель поставил перед вами президент УАФ Андрей Шевченко в этой команде, что он сказал?

– Я думаю, что его цель за эти годы никогда не менялась. Она всегда оставалась прежней. Наша первая важная цель – это квалификация на Евро. Это важная, первая цель. И, конечно, он любит играть в красивый футбол.

Контракт с итальянским специалистом подписан сроком на два года с опцией продления. Продление активируется в случае успешной квалификации на ЕВРО-2028.