  4. Мальдера озвучил главную задачу, стоящую перед сборной Украины
30 мая 2026, 18:53 | Обновлено 30 мая 2026, 18:54
Мальдера озвучил главную задачу, стоящую перед сборной Украины

Команда должна пройти отбор на ЕВРО-2028

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о задаче, которую перед ним поставило руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ).

– Какую цель поставил перед вами президент УАФ Андрей Шевченко в этой команде, что он сказал?

– Я думаю, что его цель за эти годы никогда не менялась. Она всегда оставалась прежней. Наша первая важная цель – это квалификация на Евро. Это важная, первая цель. И, конечно, он любит играть в красивый футбол.

Контракт с итальянским специалистом подписан сроком на два года с опцией продления. Продление активируется в случае успешной квалификации на ЕВРО-2028.

