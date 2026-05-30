Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола
Будет создан центр развития национальных сборных
Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах создания масштабного проекта для всего украинского футбола — центра развития национальных сборных.
«Мы хотим создать центр развития национальных сборных – место, где смогут тренироваться все команды, от юношеских до главной. Сейчас, возможно, мы единственная страна в Европе без такого центра.
Германия создала такой центр с бюджетом около 120 миллионов, Австрия – около 80. Подобные проекты реализовывали Албания и другие страны при участии УЕФА и ФИФА.
Где это будет – пока открытый вопрос. Мы ждем завершения войны и окончательных условий. Сейчас мы только собираем средства», – подытожил Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жена Сафонова не промолчала
Тренер – о решении переехать с семьёй в Украину
Ну то долучіть Реброва!) У нього точно зайві 30-40 млн знайдеться!🤣