Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах создания масштабного проекта для всего украинского футбола — центра развития национальных сборных.

«Мы хотим создать центр развития национальных сборных – место, где смогут тренироваться все команды, от юношеских до главной. Сейчас, возможно, мы единственная страна в Европе без такого центра.

Германия создала такой центр с бюджетом около 120 миллионов, Австрия – около 80. Подобные проекты реализовывали Албания и другие страны при участии УЕФА и ФИФА.

Где это будет – пока открытый вопрос. Мы ждем завершения войны и окончательных условий. Сейчас мы только собираем средства», – подытожил Шевченко.