Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола
Украина. Премьер лига
30 мая 2026, 06:32 |
1317
2

Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола

Будет создан центр развития национальных сборных

30 мая 2026, 06:32 |
1317
2 Comments
Шевченко анонсировал важные новости для всего украинского футбола
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах создания масштабного проекта для всего украинского футбола — центра развития национальных сборных.

«Мы хотим создать центр развития национальных сборных – место, где смогут тренироваться все команды, от юношеских до главной. Сейчас, возможно, мы единственная страна в Европе без такого центра.

Германия создала такой центр с бюджетом около 120 миллионов, Австрия – около 80. Подобные проекты реализовывали Албания и другие страны при участии УЕФА и ФИФА.

Где это будет – пока открытый вопрос. Мы ждем завершения войны и окончательных условий. Сейчас мы только собираем средства», – подытожил Шевченко.

По теме:
ФОТО. Шевченко вернулся в лицей, который разрушили россияне
Мальдера объяснил роль Каталано и вспомнил работу с Шевченко и Тассотти
«Он давай на меня быковать». Журналист рассказал о конфликте с Шевченко
Андрей Шевченко
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Порноактриса обратилась к футболисту ПСЖ перед финалом ЛЧ
Футбол | 30 мая 2026, 01:30 3
ФОТО. Порноактриса обратилась к футболисту ПСЖ перед финалом ЛЧ
ФОТО. Порноактриса обратилась к футболисту ПСЖ перед финалом ЛЧ

Жена Сафонова не промолчала

Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы
Футбол | 30 мая 2026, 04:32 0
Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы
Жена Андреа Мальдеры пошла на большие жертвы

Тренер – о решении переехать с семьёй в Украину

Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 29.05.2026, 07:53
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 29.05.2026, 21:22
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 30.05.2026, 04:52
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Збираєте кошти зараз?🤔
Ну то долучіть Реброва!) У нього точно зайві 30-40 млн знайдеться!🤣
Ответить
+2
там гриша суркисян десь в пуща водиці вже такий центр збудував..точніше вкрав..і гроші і землю,
Ответить
0
Створити центр, для того, щоб прилаштувати кількох друзів, дати їм високу зарплату і бронь від мобілізації. При цьому друзі ні за що не відповідатимуть, як і віце-президент УАФ Ребров, сидячи десь в Іспанії
Ответить
0
Популярные новости
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
29.05.2026, 00:28 10
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
29.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 23
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
28.05.2026, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем