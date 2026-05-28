Шевченко потерпел громкое фиаско в Польше перед матчем сборной Украины
Во Вроцлаве прошел выставочный матч
Во Вроцлаве (Польша) состоялся выставочный матч с участием звезд прошлых лет, в котором команда легенд Польши уверенно обыграла команду «Остальной мир» со счетом 3:0.
Матч проходил в шоу-формате и собрал на поле немало известных в прошлом футболистов. Среди участников встречи были Артур Боруц, Себастьян Мила, Камил Глик, Рикарду Куарежма, Давид Сильва, Алессандро Дель Пьеро, Марек Гамшик, Ривалдо и Андрей Шевченко.
Счет в матче был открыт в конце первого тайма – на 45+1-й минуте забил Аркадиуш Собех. После перерыва преимущество хозяев укрепили Мацей Макушевский и Павел Ольковский.
31 мая во Вроцлаве сборная Украины сыграет против Польши.
Товарищеский матч, 28 мая.
Легенды Польши – Остальной мир – 3:0
Голы: Собех, 45+1, Макушевский, 76, Ольковский, 80.
