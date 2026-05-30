  4. ПСЖ повторил рекорд ЛЧ по количеству забитых мячей в одном сезоне
30 мая 2026, 20:43 | Обновлено 30 мая 2026, 20:45
Вспомним топ-10 команд в истории турнира с самым большим количеством голов в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ повторил достижение Барселоны в Лиге чемпионов по числу голов в одном сезоне турнира.

Гол Усмана Дембеле в ворота Арсенала в финале сезона 2025/26 стал 45-м для парижан в нынешней кампании.

Барселона свои 45 голов забила в сезоне 1999/00.

Вспомним топ-10 команд в истории Лиги чемпионов с самым большим количеством голов в одном сезоне.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов

  • 45 – Барселона (1999/00)
  • 45 – ПСЖ (2025/26)
  • 43 – Бавария (2019/20)
  • 43 – Барселона (2024/25)
  • 42 – ПСЖ (2024/25)
  • 41 – Реал (2013/14)
  • 41 – Ливерпуль (2017/18)
  • 39 – Бавария (2025/26)
  • 36 – Реал (2011/12)
  • 36 – Реал (2016/17)
