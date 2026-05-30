ПСЖ повторил рекорд ЛЧ по количеству забитых мячей в одном сезоне

ПСЖ повторил достижение Барселоны в Лиге чемпионов по числу голов в одном сезоне турнира.

Гол Усмана Дембеле в ворота Арсенала в финале сезона 2025/26 стал 45-м для парижан в нынешней кампании.

Барселона свои 45 голов забила в сезоне 1999/00.

Вспомним топ-10 команд в истории Лиги чемпионов с самым большим количеством голов в одном сезоне.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов

45 – Барселона (1999/00)

45 – ПСЖ (2025/26)

43 – Бавария (2019/20)

43 – Барселона (2024/25)

42 – ПСЖ (2024/25)

41 – Реал (2013/14)

41 – Ливерпуль (2017/18)

39 – Бавария (2025/26)

36 – Реал (2011/12)

36 – Реал (2016/17)