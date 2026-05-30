ПСЖ повторил рекорд ЛЧ по количеству забитых мячей в одном сезоне
Вспомним топ-10 команд в истории турнира с самым большим количеством голов в одном сезоне
ПСЖ повторил достижение Барселоны в Лиге чемпионов по числу голов в одном сезоне турнира.
Гол Усмана Дембеле в ворота Арсенала в финале сезона 2025/26 стал 45-м для парижан в нынешней кампании.
Барселона свои 45 голов забила в сезоне 1999/00.
Вспомним топ-10 команд в истории Лиги чемпионов с самым большим количеством голов в одном сезоне.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов
- 45 – Барселона (1999/00)
- 45 – ПСЖ (2025/26)
- 43 – Бавария (2019/20)
- 43 – Барселона (2024/25)
- 42 – ПСЖ (2024/25)
- 41 – Реал (2013/14)
- 41 – Ливерпуль (2017/18)
- 39 – Бавария (2025/26)
- 36 – Реал (2011/12)
- 36 – Реал (2016/17)
Le @PSG_inside a inscrit 45 buts en Ligue des Champions cette saison. Il égale le record d'une équipe lors d'une édition dans la compétition (45 pour Barcelone en 1999/00). #PSGARS— Stats Foot (@Statsdufoot) May 30, 2026
