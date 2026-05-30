Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева окончательно завершила выступления на Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
30 мая 2026, 17:44 | Обновлено 30 мая 2026, 17:45
796
0

Стародубцева окончательно завершила выступления на Ролан Гаррос 2026

Во втором раунде парного разряда Юлия вместе с Линетт взяли сет у Михаликовой и Николс

30 мая 2026, 17:44 | Обновлено 30 мая 2026, 17:45
796
0
Стародубцева окончательно завершила выступления на Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева покинула парный разряд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) в трех сетах потерпели поражение от тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания).

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/16 финала

Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания) [10] – Юлия Стародубцева (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 4:6, 6:3, 6:4

Стародубцева провела первые соревнования вместе с Линетт. В первом круге украинка и полька выиграли у дуэта Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

Юлия второй год подряд дошла до второго круга парного разряда Ролан Гаррос – в 2025 украинка добралась до этой стадии в одной паре с Анастасией Децюк.

В одиночном разряде РГ-2026 Стародубцева завершила выступления в третьем круге, уступив Ван Сию.

По теме:
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мы не можем этого делать»
Шестая ракетка мира не сумела выйти в 1/8 финала Ролан Гаррос, уступив 92-й
СТАХОВСКИЙ: «Выступления наших девушек в этом сезоне – феноменальные»
Тереза Михаликова Юлия Стародубцева Магда Линетт Оливия Николс Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30 мая 2026, 07:48 0
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов

Сергей Лапин – о бое Александра с Верховеном

Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Футбол | 30 мая 2026, 10:01 8
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» начал работу над трансфером вингера сборной Украины

Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 29.05.2026, 23:09
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Футбол | 30.05.2026, 14:35
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль уволил Арне Слота
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Теннис | 30.05.2026, 17:44
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
ЧМ по хоккею. Нереальная Швейцария выбила Швецию на пути в полуфинал
28.05.2026, 23:59 8
Хоккей
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
Мудрик получил плохие новости из Лондона. Челси принял решение
29.05.2026, 09:52 11
Футбол
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
29.05.2026, 07:22 6
Футбол
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
28.05.2026, 16:50 33
Теннис
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 9
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем