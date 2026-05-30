Стародубцева окончательно завершила выступления на Ролан Гаррос 2026
Во втором раунде парного разряда Юлия вместе с Линетт взяли сет у Михаликовой и Николс
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева покинула парный разряд Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) в трех сетах потерпели поражение от тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания).
Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/16 финала
Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания) [10] – Юлия Стародубцева (Украина) / Магда Линетт (Польша) – 4:6, 6:3, 6:4
Стародубцева провела первые соревнования вместе с Линетт. В первом круге украинка и полька выиграли у дуэта Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.
Юлия второй год подряд дошла до второго круга парного разряда Ролан Гаррос – в 2025 украинка добралась до этой стадии в одной паре с Анастасией Децюк.
В одиночном разряде РГ-2026 Стародубцева завершила выступления в третьем круге, уступив Ван Сию.
