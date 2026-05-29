  4. Стародубцева прошла в 1/16 финала парного разряда Ролан Гаррос 2026
29 мая 2026, 19:51 | Обновлено 29 мая 2026, 20:41
Юлия вместе с Линетт оформили камбек против тандема Жакемо / Ракотоманга Раджаона

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка и ее напарница Магда Линетт (Польша) в трех сетах переиграли французский тандем Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона за 2 часа и 32 минуты.

Ролан Гаррос 2026. Пары, 1/32 финала

Юлия Стародубцева (Украина) / Магда Линетт (Польша) – Эльза Жакемо (Франция) / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона (Франция) – 3:6, 6:4, 6:3

Стародубцева впервые играет в одном дуэте с Линетт.

Следующими соперницами Юлии и Магды будут десятые сеяные Тереза Михаликова (Чехия) и Оливия Николлс (Великобритания).

Стародубцева во второй раз в карьере выиграла матч в парном турнире Ролан Гаррос. В прошлом году Юлия вместе с Анастасией Децюк (Чехия) добрались до второго круга.

