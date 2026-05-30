Квалифайер со 114-го места в рейтинге WTA вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Польская теннисистка Майя Хвалиньская, которая занимает 114-е место в рейтинге WTA, пробилась во вторую неделю Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде мейджора полька в трех сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 49) за 2 часа и 8 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Мария Саккари (Греция) – Майя Хвалиньская (Польша) [Q] – 6:1, 3:6, 2:6

Хвалиньская взяла реванш у Саккари за поражение в финале квалификации тысячника в Риме в 2025 году.

Майя впервые в карьере вышла в четвертый раунд турнира Grand Slam. Хвалиньская стала третьей польской теннисисткой в Открытой Эре после Иги Свентек и Агнешки Радваньской, которой удалось дойти до 1/8 финала Ролан Гаррос.

Майя стартовала с квалификации и, помимо Саккари, на своем пути уже успела пройти Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень и Элизе Мертенс. Следующей соперницей польки будет либо Диан Парри, либо Аманда Анисимова.

Хвалиньская стала второй теннисистки из квалификации, которой удалось выйти во вторую неделю РГ-2026. Днем ранее это сделала Ван Сию, которая выбила украинку Юлию Стародубцеву.