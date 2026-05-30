  4. ПСЖ – Арсенал. Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
30 мая 2026, 11:43 | Обновлено 30 мая 2026, 11:45
Экс-тренер Динамо и амбассадор betking – о финале главного еврокубка

30 мая состоится финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (19:00).

Бывший голкипер сборной Украины, экс-игрок и тренер киевского «Динамо», а также амбассадор betking Александр Шовковский поделился своим мнением, кто же выиграет «Ушастого».

Наши ставки на финалы Лиги Европы, Лиги конференций и Кубка Германии сыграли. Теперь очередь главного матча сезона – финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». И это не просто битва топ-клубов, а еще и дуэль двух футбольных школ, получивших свое развитие из философии «Барселоны». Луис Энрике три года тренировал каталонцев, а Микель Артета долгое время впитывал идеи Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Но если корни у тренеров одинаковые, то сегодняшние претенденты на звание лучшего клуба Европы – полные противоположности.

«ПСЖ» – это хаос, скорость и футбол без тормозов. Парижане наколотили 44 гола в нынешней Лиге чемпионов, но при этом умудрились финишировать лишь 11-ми на этапе лиги. В плей-офф французский клуб устроил настоящий аттракцион: проход «Монако», яркое уничтожение «Челси» (5:2 и 3:0) и беспощадный «сухой» проход чемпионского «Ливерпуля» (дважды по 2:0). А полуфинал с «Баварией» и вовсе вошел в анналы Лиги чемпионов: сумасшедшие 5:4, а затем хладнокровные 1:1 в ответной игре. В прошлом финале главного еврокубка «Пари Сен-Жермен» смял «Интер» (5:0) и снова претендует на звание сильнейшего.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

«Арсенал» же за последние годы сильно изменился. Команда Артеты изначально выглядела как «Манчестер Сити — 2» и неизменно без шансов уступала оригиналу. Хватало и проблем с психологией. Достаточно вспомнить, как в 2022 году раздевалка смеялась над словами новичка Александра Зинченко, заговорившем о настрое на победу в АПЛ.

Но сейчас это совершенно другой коллектив. С 2023 года «Арсенал» начал регулярно кусать «Сити», а в нынешнем сезоне наконец-то взял Премьер-лигу — не за счет красоты, а благодаря прагматизму, дисциплине и убийственным стандартам. Половина матчей сезона — «на ноль», всего шесть пропущенных мячей в 14 встречах Лиги чемпионов. В плей-офф лондонцы с минимальным перевесом спокойно зачехлили «Байер», «Спортинг» и «Атлетико». Да и первая за 22 года победа в чемпионате Англии окрылит англичан.

Если разбирать финалистов по линиям, то у «Арсенала» есть очевидные козыри. Давид Райя в третий раз подряд стал лучшим голкипером АПЛ, тогда как вратарь «ПСЖ» не всегда уверенно действует на выходах – а ведь стандарты «канониров» уже давно вошли в футбольные учебники. Плюс мощные защитники и опорники лондонцев, способные продавить соперника в воздухе.

Но в атаке преимущество все же у парижан. «ПСЖ» одинаково опасен и через фланги, и через центр, а в открытом футболе французский клуб способен смять практически любого противника.

На поле выйдут настоящие звезды: обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и набравший космическую форму Хвича Кварацхелия против мотора «канониров» Деклана Райса и печально известного для нас Виктора Дьекереша.

В основное время рисковать и побеждать во что бы то ни стало нет смысла, поэтому ничья по итогам 90 минут выглядит вполне рабочим сценарием. Поэтому лучше выбирать победителя финала, а здесь должна сыграть ставка «Кто победит в финале»: «ПСЖ» за 1,62.

Прогноз Александра Шовковского
ПСЖ
30 мая 2026 -
19:00
Арсенал
Победа ПСЖ 1.62
