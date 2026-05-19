Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги Европы

Главное футбольное событие среды в еврокубках состоится в Стамбуле, где пройдет финал Лиги Европы. За престижный еврокубковый трофей будут бороться «Фрайбург» и «Астон Вилла» (22:00).

Бывший игрок сборной Украины и Динамо, а также экс-тренер «бело-синих» Александр Шовковский поделился мыслями касательно предстоящего поединка.

Обе команды на одном дыхании прошли групповой этап, пробившись в топ-восьмерку. Футболисты из Германии заняли седьмое место, а их сегодняшний соперник потерял всего три очка и уступил лидерство «Лиону» по дополнительным показателям. Отметим, что «вилланы» экономили силы и активно применяли ротацию в этом турнире, но порой и без лидеров обыгрывали не самых простых соперников: «Болонью» (1:0), «Фейеноорд» (2:0) и «Фенербахче» (1:0). В плей-офф бирмингемцы не заметили сопротивления «Лилля» и «Болоньи», выиграв по два матча. В полуфинале на 0:1 от «Ноттингем Форест» «Вилла» ответила эффектным разгромом соперника на своем стадионе (4:0).

«Бразильцы из Брайсгау» – именно такое прозвище у «Фрайбурга», хотя от бразильского футбола в нынешнем составе осталась разве что любовь к атаке, – также уверенно прошли стартовый этап турнира, проиграв лишь в последнем туре «Лиллю». Седьмая команда Бундеслиги умеет добиваться результата, несмотря на все препятствия на своем пути. Если в плей-офф «Сельту» удалось легко пройти, дважды забив по три гола, то с «Генком» было немного сложнее (0:1 на выезде и голевой пир 5:1 в ответном матче). А вот «Брага» могла и пройти немцев в полуфинале, обыграв их со счетом 2:1 на своем поле. Через неделю на поле «Фрайбурга» португальцев убило удаление Марио Дорджелеса уже на седьмой минуте, и немцы стали финалистами – 3:1.

«Фрайбург» и «Астон Вилла» на внутренней арене не вышли за рамки своих возможностей: седьмое место в Бундеслиге и четвертое или пятое в АПЛ. Обе команды гарантировали себе еврокубки – Лига конференций как минимум для первых и Лига чемпионов – для вторых.

У «Астон Виллы» помимо более качественного состава и лучших результатов по ходу сезона есть еще один не просто козырь, а крапчатый козырной туз в рукаве – гуру Лиги Европы главный тренер Унаи Эмери, который выиграл четыре финала этого турнира из пяти, пробившись в решающую стадию с тремя клубами. Если испанец в Лиге Европы настоящий профессор, то его коллега из «Фрайбурга», Юлиан Шустер, в 41 год делает первые шаги в тренерском деле и проводит лишь второй сезон на посту главного тренера.

В этом матче предлагаю такой прогноз: Унаи Эмери, как обычно, заберет кубок, который уже стал для него родным, в основное время с коэффициентом 1,72.