Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги Европы
Лига Европы
19 мая 2026, 23:57 | Обновлено 19 мая 2026, 23:59
46
0

Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги Европы

Экс-игрок и тренер киевского Динамо поделился мнением о решающем поединке еврокубка

19 мая 2026, 23:57 | Обновлено 19 мая 2026, 23:59
46
0
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги Европы

Главное футбольное событие среды в еврокубках состоится в Стамбуле, где пройдет финал Лиги Европы. За престижный еврокубковый трофей будут бороться «Фрайбург» и «Астон Вилла» (22:00).

Бывший игрок сборной Украины и Динамо, а также экс-тренер «бело-синих» Александр Шовковский поделился мыслями касательно предстоящего поединка.

Обе команды на одном дыхании прошли групповой этап, пробившись в топ-восьмерку. Футболисты из Германии заняли седьмое место, а их сегодняшний соперник потерял всего три очка и уступил лидерство «Лиону» по дополнительным показателям. Отметим, что «вилланы» экономили силы и активно применяли ротацию в этом турнире, но порой и без лидеров обыгрывали не самых простых соперников: «Болонью» (1:0), «Фейеноорд» (2:0) и «Фенербахче» (1:0). В плей-офф бирмингемцы не заметили сопротивления «Лилля» и «Болоньи», выиграв по два матча. В полуфинале на 0:1 от «Ноттингем Форест» «Вилла» ответила эффектным разгромом соперника на своем стадионе (4:0).

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

«Бразильцы из Брайсгау» – именно такое прозвище у «Фрайбурга», хотя от бразильского футбола в нынешнем составе осталась разве что любовь к атаке, – также уверенно прошли стартовый этап турнира, проиграв лишь в последнем туре «Лиллю». Седьмая команда Бундеслиги умеет добиваться результата, несмотря на все препятствия на своем пути. Если в плей-офф «Сельту» удалось легко пройти, дважды забив по три гола, то с «Генком» было немного сложнее (0:1 на выезде и голевой пир 5:1 в ответном матче). А вот «Брага» могла и пройти немцев в полуфинале, обыграв их со счетом 2:1 на своем поле. Через неделю на поле «Фрайбурга» португальцев убило удаление Марио Дорджелеса уже на седьмой минуте, и немцы стали финалистами – 3:1.

«Фрайбург» и «Астон Вилла» на внутренней арене не вышли за рамки своих возможностей: седьмое место в Бундеслиге и четвертое или пятое в АПЛ. Обе команды гарантировали себе еврокубки – Лига конференций как минимум для первых и Лига чемпионов – для вторых.

У «Астон Виллы» помимо более качественного состава и лучших результатов по ходу сезона есть еще один не просто козырь, а крапчатый козырной туз в рукаве – гуру Лиги Европы главный тренер Унаи Эмери, который выиграл четыре финала этого турнира из пяти, пробившись в решающую стадию с тремя клубами. Если испанец в Лиге Европы настоящий профессор, то его коллега из «Фрайбурга», Юлиан Шустер, в 41 год делает первые шаги в тренерском деле и проводит лишь второй сезон на посту главного тренера.

В этом матче предлагаю такой прогноз: Унаи Эмери, как обычно, заберет кубок, который уже стал для него родным, в основное время с коэффициентом 1,72.

Прогноз Александра Шовковского
Фрайбург
20 мая 2026 -
22:00
Астон Вилла
Победа Астон Виллы 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Фрайбург – Астон Вилла. Текстовая трансляция матча
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз от Виктора Вацко на финал ЛЕ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Футбол | 19 мая 2026, 07:08 6
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался

Украинец поблагодарил Карвахаля

Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Теннис | 19 мая 2026, 18:19 18
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину

Юлия в двух сетах одолела Анхелу Фита Болуду в первом раунде соревнований в Марокко

Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 09:13
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану
Футбол | 19.05.2026, 21:39
Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану
Раскрыты детали интереса Бешикташа к Арде Турану
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 14:14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 57
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
19.05.2026, 16:10 5
Футбол
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
19.05.2026, 01:50
Бокс
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем