Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Прогноз на финал ЛК от Шовковского

27 мая 2026, 10:08 | Обновлено 27 мая 2026, 10:33
Бывший игрок и тренер Динамо поделился мнением о предстоящем решающем поединке

27 мая «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» разыграют трофей Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по Киеву на «Ред Булл Арена» в Лейпциге.

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо», а также экс-вратарь сборной Украины и амбассадор betking Александр Шовковский поделился мнением о предстоящем решающем поединке третьего по силе еврокубка.

Прогноз Александра Шовковского на финал Лиги конференций

В конце мая в футболе высшего уровня в самом разгаре финальная стадия еврокубков. И сейчас настало время для турнира, занимающего более низкое место в иерархии. И хотя матчи Лиги конференций часто интересны только болельщикам клубов, которые там участвуют, уверен, в этом финале будет не менее интересно, чем в противостоянии «Астон Виллы» и «Фрайбурга».

В прошлом розыгрыше за трофей Лиги конференций сражались «Челси» и «Бетис», а сейчас снова встретятся команды из Англии и Испании – «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано». Команда из Лондона нам хорошо знакома: мы могли оценить ее силу в матчах с «Шахтером», где ей удалось выступить в роли второго номера. Несколько передач после перехвата мяча и сразу же смертоносное завершение кавалерийского наскока. Подопечные Оливера Гласнера привыкли использовать свои шансы, постоянно играя против английских команд высочайшего уровня.

Нельзя сказать, что «Кристал Пэлас» – команда без слабых мест. Откровенный спад в последних семи турах Премьер-лиги, где не было одержано ни одной победы при большом количестве пропущенных голов, можно списать на то, что команда выполнила задачу на внутренней арене и переключилась на еврокубок. На чужом поле в международных матчах «стеклянщики» стабильно пропускают еще с декабря. И еще нюанс: в игре «первым номером» «Кристал Пэлас» далеко не всегда достигает результата. И если «Шахтер» не смог отойти от своего футбола, за что и поплатился, то испанцы также привыкли играть «от себя» даже против грандов.

«Райо Вальекано» – это антипод своего соперника. Этот коллектив также не избалован трофеями и вниманием публики. Два восьмых места подряд в Ла Лиге – уже невиданный успех в истории команды. При этом финиш сезона, в отличие от британцев, «молнии» провели очень уверенно – девять матчей без поражений.

Поговорим о плюсах команды Иньиго Переса, который эффективно продолжает дело Андони Ираолы. Футболисты из пригорода Мадрида очень неплохо сыграли против испанских грандов, а в Лиге конференций, где стартовали с квалификации, не смогли забить лишь однажды. Турнирный путь в еврокубке, как у одних, так и у других, был тернистым и не без поражений. Против команд из топ-лиг «Райо Вальекано» играл лишь раз, пройдя в полуфинале «Страсбург» (дважды по 1:0). Эта французская команда попалась и лондонцам (1:2 в ноябре). В плей-офф «Кристал Пэлас» прошел еще одного фаворита, «Фиорентину», разгромив ее уже в первом матче, а в полуфинале дважды одолел «Шахтер».

От этого матча не ждем остроатакующего футбола, а в упорной борьбе «Кристал Пэлас» должен взять третий трофей за год после Кубка и Суперкубка Англии и сделать так, чтобы сыграла ставка П1 в основное время по коэффициенту 1,92.

