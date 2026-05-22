Бавария – Штутгарт. Прогноз Александра Шовковского на финал Кубка Германии

22 мая 2026, 18:49
22 мая состоится финальный матч Кубка Германии сезона 2025/26 между командами «Бавария» и «Штутгарт». Поединок начнется ориентировочно в 21:00 по Киеву.

Бывший игрок и тренер киевского Динамо Александр Шовковский поделился своим прогнозом на предстоящйи поединок, который пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.

При большом количестве матчей чемпионата Испании, где турнирная мотивация давно угасла, и параллельной встрече «Лацио» – «Пиза», большинство футбольных болельщиков в субботу без колебаний выберут для просмотра финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом» и, уверен, будут правы.

Перекатывание мяча с вымучиванием 1-2 моментов за тайм – это про другие матчи, а не о настоящей перестрелке двух самых результативных команд Бундеслиги, где будет в избытке голевых моментов, скоростей, хаоса у ворот и, возможно, даже интриги в плане счета.

Команда Венсана Компани в этом сезоне напоминает атакующий ураган. Даже победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» не смог найти противоядие от Гарри Кейна, Луиса Диаса и Майкла Олисе. Это трио забило фантастические 106 мячей за сезон, а сам Кейн, претендующий на «Золотой мяч», лично 58 раз огорчал голкиперов.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

Даже победитель Лиги чемпионов, «ПСЖ», пропустил от «Баварии» сразу четыре гола за матч, правда, ответил пятью точными ударами и в итоге не пустил немецкого гранда в финальную стадию, что станет ещё одним фактором вероятной субботней победы мюнхенцев. Еще один нюанс: баварцы пять лет подряд вылетали из Кубка задолго до полуфинала, поэтому, раз уж оказались в шаге от трофея, то вырвут эту победу.

«Штутгарт» – такая же безрассудная команда, но далеко не такая же классная. При всем уважении к Денизу Ундаву, ему еще учиться и учиться у нападающих соперника. Да, «швабы» провели великолепную концовку сезона, пробились в Лигу чемпионов и уже могут считать кампанию успешной. Но их оборона регулярно трещит по швам, а против нынешней «Баварии» это приговор без права апелляции.

Впрочем, недооценивать команду Себастьяна Хенесса тоже опасно. Швабы сильно провели концовку сезона и попали в Лигу чемпионов, что должно быть пределом мечтаний для коллектива со слабой обороной. Не сбрасываем со счетов умение «Штутгарта» играть кубковые матчи – это действующий обладатель трофея, пусть даже ему откровенно повезло с сеткой турнира в футбольном году 2025/2026. Среди соперников было лишь два представителя Бундеслиги, которых легко удалось преодолеть дома.

С 2017 года «Бавария» и «Штутгарт» играют исключительно «верховые» очные матчи. В этом сезоне футболисты из Мюнхена выиграли Суперкубок у данного соперника (2:1), а в Бундеслиге обыграли его 5:0 и 4:2. Да, кадровые потери есть у обеих команд, но они не выглядят настолько серьезными, чтобы перевернуть расклад сил.

В итоге получается взрывная афиша: смелый и наглый кубковый боец против до мелочей идеальной немецкой машины с убийственным трезубцем впереди. «Бавария» сейчас слишком мощна, слишком агрессивна и слишком жаждет трофеев, чтобы упустить такой шанс. Не вижу факторов, которые реально способны остановить команду Компани.

Прогноз: фора «Баварии» (-1,5) за 1,80 по линии БК betking.

