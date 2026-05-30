ФОТО. Вперед, Париж. Эйфелева башня засияла в цветах ПСЖ
Жители столицы с нетерпением ждут финала
За день до финального противостояния между ПСЖ и «Арсеналом» в Лиге чемпионов в столице Франции, Париже, поддержали свою команду.
В ночь перед решающим матчем главный символ Парижа, Эйфелева башня, засиял в клубных цветах ПСЖ: красном и синем.
Помимо праздничной иллюминации, на конструкции появилась надпись «Allez Paris» («Вперед, Париж»), которая стала еще одним проявлением поддержки команды со стороны города.
Подобная акция – не единичный случай, ведь жители Парижа уже могли наблюдать такой жест поддержки на предыдущих стадиях Лиги чемпионов, когда ПСЖ постепенно продвигался к финалу.
Напомним, финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
ФОТО. Вперед, Париж. Эйфелева башня засияла в цветах ПСЖ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора
Опытный вингер Сергей Мякушко, который провел год вне футбола, встретился с ФК ЮКСА