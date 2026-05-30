  4. ФОТО. Вперед, Париж. Эйфелева башня засияла в цветах ПСЖ
30 мая 2026, 12:58 | Обновлено 30 мая 2026, 13:25
ФОТО. Вперед, Париж. Эйфелева башня засияла в цветах ПСЖ

Жители столицы с нетерпением ждут финала

Getty Images/Global Images Ukraine

За день до финального противостояния между ПСЖ и «Арсеналом» в Лиге чемпионов в столице Франции, Париже, поддержали свою команду.

В ночь перед решающим матчем главный символ Парижа, Эйфелева башня, засиял в клубных цветах ПСЖ: красном и синем.

Помимо праздничной иллюминации, на конструкции появилась надпись «Allez Paris» («Вперед, Париж»), которая стала еще одним проявлением поддержки команды со стороны города.

Подобная акция – не единичный случай, ведь жители Парижа уже могли наблюдать такой жест поддержки на предыдущих стадиях Лиги чемпионов, когда ПСЖ постепенно продвигался к финалу.

Напомним, финал между ПСЖ и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Андрей Витренко Sport.ua
Crystal Palace Football Club решит, что это для них.
