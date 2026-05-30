Забарный узнал, сыграет ли он в финале Лиги чемпионов против Арсенала
Луис Энрике намерен доверить место в стартовом составе Маркиньосу и Вильяну Пачо
Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных в предстоящем финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
По информации авторитетного издания Le Parisien, главный тренер Луис Энрике рассчитывает на Маркиньоса и Вильяна Пачо, которые неоднократно играли вместе в центре обороны.
Наставник парижского клуба получил солидное усиление перед важным противостоянием – фланговый защитник Ашраф Хакими и вингер Усман Дембеле полностью восстановились после травм и готовы выйти на поле с первых минут.
Место в воротах займет россиянин Матвей Сафонов, которого в Париже намерены оставить первым номером и в следующем сезоне.
К финалу Лиги чемпионов ПСЖ подходит в оптимальном составе и без травм ключевых игроков – представитель Лиги 1 попытается второй раз подряд завоевать престижный трофей.
Ориентировочный состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов:
