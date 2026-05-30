Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный узнал, сыграет ли он в финале Лиги чемпионов против Арсенала
Лига чемпионов
30 мая 2026, 12:47 | Обновлено 30 мая 2026, 13:21
1657
0

Забарный узнал, сыграет ли он в финале Лиги чемпионов против Арсенала

Луис Энрике намерен доверить место в стартовом составе Маркиньосу и Вильяну Пачо

30 мая 2026, 12:47 | Обновлено 30 мая 2026, 13:21
1657
0
Забарный узнал, сыграет ли он в финале Лиги чемпионов против Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных в предстоящем финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

По информации авторитетного издания Le Parisien, главный тренер Луис Энрике рассчитывает на Маркиньоса и Вильяна Пачо, которые неоднократно играли вместе в центре обороны.

Наставник парижского клуба получил солидное усиление перед важным противостоянием – фланговый защитник Ашраф Хакими и вингер Усман Дембеле полностью восстановились после травм и готовы выйти на поле с первых минут.

Место в воротах займет россиянин Матвей Сафонов, которого в Париже намерены оставить первым номером и в следующем сезоне.

К финалу Лиги чемпионов ПСЖ подходит в оптимальном составе и без травм ключевых игроков – представитель Лиги 1 попытается второй раз подряд завоевать престижный трофей.

Ориентировочный состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов:

По теме:
ВИЕЙРА: «Когда ты выигрываешь ЛЧ и АПЛ, это признак выдающегося поколения»
Райя может стать первым голкипером с десятью «сухими» матчами в сезоне ЛЧ
Капитан Арсенала: «Он был блестящим с момента своего прихода»
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Лондон ПСЖ - Арсенал Илья Забарный Маркиньос Вильян Пачо Ашраф Хакими Усман Дембеле Матвей Сафонов Луис Энрике
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29 мая 2026, 19:10 25
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 мая 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 30.05.2026, 07:48
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
Футбол | 30.05.2026, 13:12
США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
США, Мексика и Канада – в игре. Масштабный гайд по ЧМ-2026 по футболу
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Футбол | 30.05.2026, 07:32
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Динамо заняло первое место в Европе. В клубе выступили с заявлением
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
«Сделка века». Барселона получила официальное предложение по Ямалю
30.05.2026, 06:58 1
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 7
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 25
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
29.05.2026, 07:53
Бокс
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
28.05.2026, 14:55 24
Теннис
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем