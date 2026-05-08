ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
Ворота парижской команды продолжит защищать россиянин, которому доверяет Луис Энрике
Французский ПСЖ определился с голкипером, который будет защищать ворота парижского клуба в следующем сезоне – первым номером останется россиянин Матвей Сафонов.
Главный тренер команды Луис Энрике полностью доволен игрой 27-летнего футболиста, который провел 24 матча в составе ПСЖ – пропустил 25 мячей и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
«Сафонов останется основным вратарем в следующем сезоне. ПСЖ полностью доверяет российскому вратарю, неоднократно демонстрировавшему, в частности в Лиге чемпионов, что может быть надежным последним рубежом.
Во время летнего трансферного окна Париж не планирует кардинально менять состав, а только будет искать игроков на позиции, где есть пробелы. При этом решение будет приниматься Луисом Энрике и Луишем Кампушем», – сообщили во Франции.
Второй номер команды, француз Люка Шевалье намерен покинуть ПСЖ из-за недостатка игровой практики. Ожидается, что конкурировать с Сафоновым будет итальянец Ренато Марин.
❤️💙🧤🇷🇺 Matvey Safonov restera le gardien titulaire du PSG la saison prochaine. Le PSG fait totalement confiance au gardien russe qui a montré à plusieurs reprises, notamment en Ligue des Champions qu'il peut être un dernier rempart fiable. D'ailleurs, pour son mercato estival,… pic.twitter.com/bWuzYtoTRg— Paris No Limit (@Xparisnolimit) May 8, 2026
🔴🔵 À moins d'une erreur dans la dernière ligne droite de la saison, Safonov devrait rester le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine.— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 7, 2026
