Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова
08 мая 2026, 13:27 |
ПСЖ выбрал голкипера на следующий сезон, известна судьба Сафонова

Ворота парижской команды продолжит защищать россиянин, которому доверяет Луис Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский ПСЖ определился с голкипером, который будет защищать ворота парижского клуба в следующем сезоне – первым номером останется россиянин Матвей Сафонов.

Главный тренер команды Луис Энрике полностью доволен игрой 27-летнего футболиста, который провел 24 матча в составе ПСЖ – пропустил 25 мячей и 11 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

«Сафонов останется основным вратарем в следующем сезоне. ПСЖ полностью доверяет российскому вратарю, неоднократно демонстрировавшему, в частности в Лиге чемпионов, что может быть надежным последним рубежом.

Во время летнего трансферного окна Париж не планирует кардинально менять состав, а только будет искать игроков на позиции, где есть пробелы. При этом решение будет приниматься Луисом Энрике и Луишем Кампушем», – сообщили во Франции.

Второй номер команды, француз Люка Шевалье намерен покинуть ПСЖ из-за недостатка игровой практики. Ожидается, что конкурировать с Сафоновым будет итальянец Ренато Марин.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Матвей Сафонов Люка Шевалье Ренато Марин Луис Энрике Луиш Кампуш
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Комментарии 3
А перед початком сезону писали : Забарний і Сіфонов в одній команді грати не будуть. Мовляв наш красень буде грати, а руського виженуть, щоб не заважати нашому гарно грати. Щось таке і вийшло тільки навпаки
погань лягушатная!
Луісушці Енріке кацапи доплатять якщо треба.
