ПСЖ нашел идеального конкурента для Сафонова. О Шевалье можно забыть?

Вратарь ПСЖ, третий номер команды Ренато Марин может провести первый матч в составе парижской команды в чемпионате Франции нынешнего сезона. Об этом сообщили L'Equipe и ParisTeam.

Один из голкиперов ПСЖ Люка Шевалье вылетел на три недели из-за травмы, однако он и так не имеет регулярной игровой практики и с высокой вероятностью покинет Париж летом.

По этой причине тренерский штаб во главе с Луисом Энрике считает 19-летнего Марина идеальным кандидатом на роль второго номера, который сможет составить конкуренцию россиянину Сафонову.

Ожидается, что бывший голкипер сборной Италии выйдет в стартовом составе матча 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который состоится в субботу, 2 мая.

Марин перебрался в парижский клуб в июле 2025 года из итальянской «Ромы» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел всего один матч – в Кубке Франции.

🚨 Si Luis Enrique opte pour un turnover dans les buts, Renato Marin pourrait disputer ce samedi face à Lorient son premier match professionnel en Ligue 1, et vivre sa grande première au Parc des Princes. pic.twitter.com/PTLQnWMswY — ParisTeam (@Paristeamfr) April 30, 2026