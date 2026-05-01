Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ПСЖ нашел идеального конкурента для Сафонова. О Шевалье можно забыть?
Франция
01 мая 2026, 11:51 | Обновлено 01 мая 2026, 11:53
601
0

ПСЖ нашел идеального конкурента для Сафонова. О Шевалье можно забыть?

Наставник парижского клуба может предоставить место в стартовом составе Ренато Марину

Getty Images/Global Images Ukraine. Ренато Марин

Вратарь ПСЖ, третий номер команды Ренато Марин может провести первый матч в составе парижской команды в чемпионате Франции нынешнего сезона. Об этом сообщили L'Equipe и ParisTeam.

Один из голкиперов ПСЖ Люка Шевалье вылетел на три недели из-за травмы, однако он и так не имеет регулярной игровой практики и с высокой вероятностью покинет Париж летом.

По этой причине тренерский штаб во главе с Луисом Энрике считает 19-летнего Марина идеальным кандидатом на роль второго номера, который сможет составить конкуренцию россиянину Сафонову.

Ожидается, что бывший голкипер сборной Италии выйдет в стартовом составе матча 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который состоится в субботу, 2 мая.

Марин перебрался в парижский клуб в июле 2025 года из итальянской «Ромы» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел всего один матч – в Кубке Франции.

По теме:
ФОТО. Нападающий Реала не хочет, чтобы его сын был футболистом
ФОТО. Жена Забарного покрасовалась на улицах Парижа
Компани обратился к болельщикам Баварии, купившим билеты на матч с ПСЖ
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Лорьян Матвей Сафонов Люка Шевалье Ренато Марин Луис Энрике
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01 мая 2026, 10:01 8
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 14
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 01.05.2026, 10:07
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30.04.2026, 18:49
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Футбол | 01.05.2026, 10:14
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 38
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 4
Бокс
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем