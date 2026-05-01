ПСЖ нашел идеального конкурента для Сафонова. О Шевалье можно забыть?
Наставник парижского клуба может предоставить место в стартовом составе Ренато Марину
Вратарь ПСЖ, третий номер команды Ренато Марин может провести первый матч в составе парижской команды в чемпионате Франции нынешнего сезона. Об этом сообщили L'Equipe и ParisTeam.
Один из голкиперов ПСЖ Люка Шевалье вылетел на три недели из-за травмы, однако он и так не имеет регулярной игровой практики и с высокой вероятностью покинет Париж летом.
По этой причине тренерский штаб во главе с Луисом Энрике считает 19-летнего Марина идеальным кандидатом на роль второго номера, который сможет составить конкуренцию россиянину Сафонову.
Ожидается, что бывший голкипер сборной Италии выйдет в стартовом составе матча 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который состоится в субботу, 2 мая.
Марин перебрался в парижский клуб в июле 2025 года из итальянской «Ромы» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провел всего один матч – в Кубке Франции.
🚨 Si Luis Enrique opte pour un turnover dans les buts, Renato Marin pourrait disputer ce samedi face à Lorient son premier match professionnel en Ligue 1, et vivre sa grande première au Parc des Princes. pic.twitter.com/PTLQnWMswY— ParisTeam (@Paristeamfr) April 30, 2026
🧤 𝗥𝗘𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡 🇮🇹, 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟 𝗔𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! ❤️💙— Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 30, 2026
Profitant de l'absence de Lucas Chevalier, il s'installe sur le banc parisien comme 𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝘂𝗿𝗲 de Matveï Safonov.
Arrivé libre de l'AS Rome cet été, ce gardien 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲… pic.twitter.com/I65H3CQdOh
