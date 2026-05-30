ТРУБИН: «Очень рад, что есть возможность вернуться домой»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал проведение сбора национальной команды во Львовской области.

– Сколько тебя не было в Украине?

– Три года.

– Какие ощущения, когда сборная проводит сборы в Украине?

– Для меня это супер. Я приехал на несколько дней раньше, в Киев, и был очень, очень рад. Я очень рад, что есть возможность вернуться домой, здесь потренироваться, подготовиться к играм.

– Родной воздух, свои дети, которые встречают вас перед тренировкой, это как-то добавляет вдохновения, эйфории?

– Конечно. Я только пересек границу, и мы заехали на заправку, видишь все свои продукты, мороженое, и как-то по-детски смеешься.

Следующий матч сборная Украины сыграет 31 мая в 18:30, когда проведет спарринг во Вроцлаве со сборной Польши.

Ранее Виталий Миколенко прокомментировал возвращение национальной команды в Украину.