ТРУБИН: «Очень рад, что есть возможность вернуться домой»
Анатолий не был в Украине три года
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин прокомментировал проведение сбора национальной команды во Львовской области.
– Сколько тебя не было в Украине?
– Три года.
– Какие ощущения, когда сборная проводит сборы в Украине?
– Для меня это супер. Я приехал на несколько дней раньше, в Киев, и был очень, очень рад. Я очень рад, что есть возможность вернуться домой, здесь потренироваться, подготовиться к играм.
– Родной воздух, свои дети, которые встречают вас перед тренировкой, это как-то добавляет вдохновения, эйфории?
– Конечно. Я только пересек границу, и мы заехали на заправку, видишь все свои продукты, мороженое, и как-то по-детски смеешься.
Следующий матч сборная Украины сыграет 31 мая в 18:30, когда проведет спарринг во Вроцлаве со сборной Польши.
