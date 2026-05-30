«Счастливый». Миколенко эмоционально прокомментировал приезд в Украину
Виталий давно не был на Родине
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал проведение сбора национальной команды во Львовской области.
– Сколько ты не был в Украине, ты считал?
– Последний раз я был в 2022 году, 30 января.
– Что ты чувствуешь, на что обращаешь внимание?
– Я не скажу, что сильно на что-то обращаю внимание. Счастлив, счастлив.
– Родной воздух добавляет вдохновения?
– Да. Я приехал за три дня до сбора, многих увидел, очень много энергии у меня было.
Следующий матч сборная Украины сыграет 31 мая в 18:30, когда проведет спарринг во Вроцлаве со сборной Польши.
