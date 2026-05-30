  4. «Счастливый». Миколенко эмоционально прокомментировал приезд в Украину
30 мая 2026, 10:27 |
«Счастливый». Миколенко эмоционально прокомментировал приезд в Украину

Виталий давно не был на Родине

УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал проведение сбора национальной команды во Львовской области.

– Сколько ты не был в Украине, ты считал?

– Последний раз я был в 2022 году, 30 января.

– Что ты чувствуешь, на что обращаешь внимание?

– Я не скажу, что сильно на что-то обращаю внимание. Счастлив, счастлив.

– Родной воздух добавляет вдохновения?

– Да. Я приехал за три дня до сбора, многих увидел, очень много энергии у меня было.

Следующий матч сборная Украины сыграет 31 мая в 18:30, когда проведет спарринг во Вроцлаве со сборной Польши.

Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
