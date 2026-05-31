Буткевич принял решение о трансферах Полесья и определил, кто нужен
В приоритете – вингер и опорный полузащитник
Житомирское «Полесье» планирует усилить состав в летнее трансферное окно.
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич настроен потратить ту сумму, которую запросит тренерский штаб – клуб не планирует экономить летом. Приоритетные позиции для усиления – опорный полузащитник и вингер.
Клуб рассматривал подписание Ибрагима Фофана из французской Лиги 2, но футболист команде в итоге не подошел.
Ранее президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич наградил трех футболистов после завершения чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба «волков».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
