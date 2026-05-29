Буткевич наградил трех футболистов Полесья после завершения чемпионата

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич наградил троих футболистов после завершения чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

Защитник Эдуард Сарапий был признан лучшим игроком кампании 2025/26, вратарь Евгений Волынец провел 50 матчей на элитном уровне, а фланговый защитник Гиорги Майсурадзе получил награду «Открытие сезона».

Влиятельный функционер лично вручил футболистам награды и поблагодарил за вклад в команду, которая впервые в своей истории завоевала бронзовые награды Премьер-лиги.

Сарапий провел 37 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил шесть голов. Волынец принимал участие в 26 поединках, где пропустил 15 мячей и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В активе Майсурадзе – 12 выходов на поле, один результативный удар и один ассист.

