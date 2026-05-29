  4. Буткевич наградил трех футболистов Полесья после завершения чемпионата
29 мая 2026, 17:21 | Обновлено 29 мая 2026, 17:29
Буткевич наградил трех футболистов Полесья после завершения чемпионата

Президент житомирского клуба отметил Гиорги Майсурадзе, Евгения Волынца и Эдуарда Сарапия

ФК Полесье Житомир. Геннадий Буткевич (справа)

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич наградил троих футболистов после завершения чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

Защитник Эдуард Сарапий был признан лучшим игроком кампании 2025/26, вратарь Евгений Волынец провел 50 матчей на элитном уровне, а фланговый защитник Гиорги Майсурадзе получил награду «Открытие сезона».

Влиятельный функционер лично вручил футболистам награды и поблагодарил за вклад в команду, которая впервые в своей истории завоевала бронзовые награды Премьер-лиги.

Сарапий провел 37 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил шесть голов. Волынец принимал участие в 26 поединках, где пропустил 15 мячей и 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В активе Майсурадзе – 12 выходов на поле, один результативный удар и один ассист.

ФОТО. Геннадий Буткевич наградил Майсурадзе, Сарапия и Волынца после завершения сезона

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Гиорги Майсурадзе Евгений Волынец Эдуард Сарапий
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
Эдик попал в рай.
