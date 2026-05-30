30 мая в 22:15 сборная Украины проводит матч 3-го тура ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Сербии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

В первом туре группы C Украина разгромила Бельгию (4:0), а Сербия обыграла Турцию (2:1). Во втором туре Украина переиграла Турцию (3:2), Сербия взяла верх над Бельгией (2:1).

Сборные Украины и Сербии с двумя победами досрочно вышли в 1/8 финала.

Турнирное положение: Сербия (6 очков), Украина (3), Турция, Бельгия (по 0).

Украинская сборная в последнем туре встретится с Сербией (30 мая в 22:15). Победитель матча займет первое место, ничья устраивает украинскую команду.

24 команды были разделены на 6 групп по 4 сборные. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 лучшие команды, занявшие третьи места.

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Календарь матчей группы C

27.05. 19:45. Сербия – Турция – 2:1

– Турция – 2:1 28.05. 13:15. Украина – Бельгия – 4:0

– Бельгия – 4:0 29.05. 11:45. Бельгия – Сербия – 1:2

– 1:2 29.05. 15:30. Украина – Турция – 3:2

– Турция – 3:2 30.05. 21:00. Турция – Бельгия

30.05. 22:15. Сербия – Украина

Сербия – Украина. ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

Турнирная таблица

