  ОФИЦИАЛЬНО. Отаменди выбрал новый клуб после 6 лет в Бенфике
30 мая 2026, 09:24 | Обновлено 30 мая 2026, 09:29
ОФИЦИАЛЬНО. Отаменди выбрал новый клуб после 6 лет в Бенфике

Николас перебрался в «Ривер Плейт»

Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Отаменди

38-летний центральный защитник Николас Отаменди подписал контракт с аргентинским «Ривер Плейтом».

Сотрудничество между сторонами официально начнется 1 июля и будет действовать до конца 2027 года.

В то же время Отаменди еще не попрощался с лиссабонской «Бенфикой», поскольку срок его действующего контракта с португальским клубом истекает 30 июня.

В составе «орлов» Николас провел 281 матч за шесть лет и стал капитаном команды. На счету Отаменди 18 голов и 14 результативных передач за «Бенфику».

За свою карьеру защитник успел поиграть за «Велес Сарсфилд» (Аргентина), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Валенсию» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия).

Напомним, что Отаменди вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах: США, Мексика и Канада.

Вратарь написал прощальные слова Карпатам: «Иду с уважением к клубу»
ФОТО. Жена Конопли обратилась к мужу после трансфера в Бундеслигу
Второй после Исака. Гордон перешел в Барселону за 80 млн евро
Уверенная победа Элины. Свитолина спокойно вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Йожеф САБО: «Это просто какая-то фантастика»
ФОТО. Порноактриса обратилась к футболисту ПСЖ перед финалом ЛЧ
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Позор века. Гассиев проведет чемпионский бой в супертяжах в москве
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
