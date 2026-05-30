ОФИЦИАЛЬНО. Отаменди выбрал новый клуб после 6 лет в Бенфике

38-летний центральный защитник Николас Отаменди подписал контракт с аргентинским «Ривер Плейтом».

Сотрудничество между сторонами официально начнется 1 июля и будет действовать до конца 2027 года.

В то же время Отаменди еще не попрощался с лиссабонской «Бенфикой», поскольку срок его действующего контракта с португальским клубом истекает 30 июня.

В составе «орлов» Николас провел 281 матч за шесть лет и стал капитаном команды. На счету Отаменди 18 голов и 14 результативных передач за «Бенфику».

За свою карьеру защитник успел поиграть за «Велес Сарсфилд» (Аргентина), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Валенсию» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия).

Напомним, что Отаменди вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах: США, Мексика и Канада.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Nicolás Otamendi firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y será jugador de River desde el 1 de julio de 2026. pic.twitter.com/JEGRb75zCB — River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026