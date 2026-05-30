ОФИЦИАЛЬНО. Отаменди выбрал новый клуб после 6 лет в Бенфике
Николас перебрался в «Ривер Плейт»
38-летний центральный защитник Николас Отаменди подписал контракт с аргентинским «Ривер Плейтом».
Сотрудничество между сторонами официально начнется 1 июля и будет действовать до конца 2027 года.
В то же время Отаменди еще не попрощался с лиссабонской «Бенфикой», поскольку срок его действующего контракта с португальским клубом истекает 30 июня.
В составе «орлов» Николас провел 281 матч за шесть лет и стал капитаном команды. На счету Отаменди 18 голов и 14 результативных передач за «Бенфику».
За свою карьеру защитник успел поиграть за «Велес Сарсфилд» (Аргентина), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Валенсию» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия).
Напомним, что Отаменди вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах: США, Мексика и Канада.
Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Nicolás Otamendi firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y será jugador de River desde el 1 de julio de 2026. pic.twitter.com/JEGRb75zCB— River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026
¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐍𝐢𝐜𝐨! 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/pzEkFpslKz— River Plate (@RiverPlate) May 29, 2026
"Como hincha, vestir esta camiseta es lo más hermoso que me va a pasar". 🤍❤️🤍— River Plate (@RiverPlate) May 30, 2026
✍️ Nicolás Otamendi. pic.twitter.com/fhbDqK28bZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свитолина в двух сетах выиграла у Тамары Корпач в матче третьего раунда мейджора
Известный тренер высказался о финале Лиги чемпионов