29 мая 2026, 01:24 | Обновлено 29 мая 2026, 01:29
В последний раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026

Команда попытается защитить титул чемпиона мира

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов вошел и легендарный нападающий Лионель Месси, для которого этот чемпионат мира станет последним в карьере.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Заявка сборной Аргентины для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)

Защитники: Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Гонсало Монтиель («Ривер Плейт»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Марсель»), Науэль Молина («Атлетико»)

Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Валентин Барко («Страсбург»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эсекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»)

Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Лаутаро Мартинес («Интер»)

