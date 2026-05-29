В последний раз. Месси попал в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026
Команда попытается защитить титул чемпиона мира
Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.
В список футболистов вошел и легендарный нападающий Лионель Месси, для которого этот чемпионат мира станет последним в карьере.
На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.
Заявка сборной Аргентины для участия в чемпионате мира 2026:
Вратари: Хуан Муссо («Атлетико»), Херонимо Рульи («Марсель»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Защитники: Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Тальяфико («Лион»), Гонсало Монтиель («Ривер Плейт»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Марсель»), Науэль Молина («Атлетико»)
Полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Родриго Де Пауль («Интер Майами»), Валентин Барко («Страсбург»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Эсекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»)
Нападающие: Хулиан Альварес («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Николас Гонсалес («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Лаутаро Мартинес («Интер»)
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
