  4. В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату
31 мая 2026, 08:02
В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату

Делловы летом в Киеве не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова

Киевское «Динамо» хотело усилить оборону центральным защитником софийского ЦСКА и сборной Косово Люмбардом Делловой.

Однако футболист получил серьезную травму – перелом стопы – и выбыл как минимум на три месяца. Таким образом, к вопросу трансфера косовара киевляне вернутся только зимой.

«Динамо» готово платить Деллове большую зарплату – более 500 тысяч в год в иностранной валюте. Деллова уже получил отзывы от игроков из Косово, выступающих в УПЛ, о внутреннем чемпионате.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Смешная новость на смешной платформе
Це ж треба так не хотіти в дирьнама йти,що аж спину зламала людина
медведчук обіцяв виділити суркісу кошти на нових футболістів 
Тому літом динамо розірве трансферний ринок
