В Динамо сорвался громкий трансфер. Игроку предлагали огромную зарплату

Киевское «Динамо» хотело усилить оборону центральным защитником софийского ЦСКА и сборной Косово Люмбардом Делловой.

Однако футболист получил серьезную травму – перелом стопы – и выбыл как минимум на три месяца. Таким образом, к вопросу трансфера косовара киевляне вернутся только зимой.

«Динамо» готово платить Деллове большую зарплату – более 500 тысяч в год в иностранной валюте. Деллова уже получил отзывы от игроков из Косово, выступающих в УПЛ, о внутреннем чемпионате.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.