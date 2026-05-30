Дэвис и компания. Сборная Канады назвала состав на чемпионат мира 2026

Сборная Канады объявила заявку из 26 футболистов на исторический чемпионат мира, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Одним из лидеров национальной команды на мундиале станет защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. В атаке же канадские болельщики возлагают основные надежды на форвардов Джонатана Дэвида из «Ювентуса» и Тани Олувасейи из «Вильярреала».

«Для меня большая честь объявить состав сборной на чемпионат мира, который пройдет на нашей родной земле. Эти футболисты олицетворяют многочисленные сообщества, культуры и жизненные пути, из которых состоит наша страна.

Они решительны, бесстрашны и гордятся тем, что носят на груди эмблему Канады. Мы с нетерпением ждем возможности объединить канадцев этим летом и приглашаем всех стать частью этого путешествия вместе с нами», – сказал главный тренер сборной Канады Джесси Марш.

Канада в третий раз в своей истории выступит на чемпионате мира по футболу. Сборная попала в группу С на мундиале 2026, где будет играть против Боснии и Герцеговины, Катара, и Швейцарии.

Заявка сборной Канады на ЧМ-2026:

Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Барнсли»/«Кристал Пэлас»), Дейн Сент-Клэр («Интер Майами»).

Защитники: Моиз Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Марсель»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларея («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»).

Полузащитники: Али Ахмед («Норвич»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («Тигрес УАНЛ»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джонатан Осорио («Торонто»), Натан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуаз»), Кайл Ларин («Мальорка»), Тани Олувасейи («Вильярреал»).