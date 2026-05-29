Пикфорд первым из вратарей дважды победил в номинации «Сэйв сезона» в АПЛ
Вспомним всех голкиперов, получавших данную награду Премьер-лиги
32-летний вратарь Эвертона Джордан Пикфорд во второй раз в своей карьере стал победителем награды «Сейв сезона» в АПЛ.
Англичанин опередил всех в борьбе за данную премию в сезоне 2025/26 благодаря его фантастическому спасению ворот в матче против Ньюкасл Юнайтед.
Отметим, что данная награда вручается в АПЛ уже в течение пяти сезонов, и Пикфорд единственный, кто выигрывал ее два раза.
Вспомним, кто еще из вратарей АПЛ становился победителем номинации «Сэйв сезона».
Вратари, получавшие награду «Сейв сезона» в АПЛ
- 2025/26 – Джордан Пикфорд (Эвертон), против Ньюкасл Юнайтед
- 2024/25 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), против Ноттингем Форест
- 2023/24 – Томас Камински (Лутон Таун), против Кристал Пэлас
- 2022/23 – Кепа Аррисабалага (Челси), против Астон Виллы
- 2021/22 – Джордан Пикфорд (Эвертон), против Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» в шуточной форме направил запрос по поводу испанца
На данный момент вопрос о Трубине в «Тоттенхэме» неактуален