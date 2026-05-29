Пикфорд первым из вратарей дважды победил в номинации «Сэйв сезона» в АПЛ

32-летний вратарь Эвертона Джордан Пикфорд во второй раз в своей карьере стал победителем награды «Сейв сезона» в АПЛ.

Англичанин опередил всех в борьбе за данную премию в сезоне 2025/26 благодаря его фантастическому спасению ворот в матче против Ньюкасл Юнайтед.

Отметим, что данная награда вручается в АПЛ уже в течение пяти сезонов, и Пикфорд единственный, кто выигрывал ее два раза.

Вспомним, кто еще из вратарей АПЛ становился победителем номинации «Сэйв сезона».

Вратари, получавшие награду «Сейв сезона» в АПЛ