Пикфорд первым из вратарей дважды победил в номинации «Сэйв сезона» в АПЛ

32-летний вратарь Эвертона Джордан Пикфорд во второй раз в своей карьере стал победителем награды «Сейв сезона» в АПЛ.

Англичанин опередил всех в борьбе за данную премию в сезоне 2025/26 благодаря его фантастическому спасению ворот в матче против Ньюкасл Юнайтед.

Отметим, что данная награда вручается в АПЛ уже в течение пяти сезонов, и Пикфорд единственный, кто выигрывал ее два раза.

Вспомним, кто еще из вратарей АПЛ становился победителем номинации «Сэйв сезона».

Вратари, получавшие награду «Сейв сезона» в АПЛ

  • 2025/26 – Джордан Пикфорд (Эвертон), против Ньюкасл Юнайтед
  • 2024/25 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), против Ноттингем Форест
  • 2023/24 – Томас Камински (Лутон Таун), против Кристал Пэлас
  • 2022/23 – Кепа Аррисабалага (Челси), против Астон Виллы
  • 2021/22 – Джордан Пикфорд (Эвертон), против Челси
