Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию

Бывший центральный защитник сборной Италии и миланского «Интера» Марко Матерацци оправдался после поездки в Российскую Федерацию, где он посетил один из футбольных турниров.

«Я понял, что подвел многих людей, особенно в Украине, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Я выступаю против любой войны», – отметил Марко Матерацци.

Ранее легенда украинского футбола Андрей Шевченко заявил, что пока не общается с известными итальянскими футболистами, посетившими футбольные мероприятия в стране 404.