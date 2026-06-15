Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Италия
15 июня 2026, 23:42 |
1702
0

Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию

Итальянец признал свою ошибку

15 июня 2026, 23:42 |
1702
0
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший центральный защитник сборной Италии и миланского «Интера» Марко Матерацци оправдался после поездки в Российскую Федерацию, где он посетил один из футбольных турниров.

«Я понял, что подвел многих людей, особенно в Украине, которые ежедневно рискуют своей жизнью. Я выступаю против любой войны», – отметил Марко Матерацци.

Ранее легенда украинского футбола Андрей Шевченко заявил, что пока не общается с известными итальянскими футболистами, посетившими футбольные мероприятия в стране 404.

По теме:
Марко Матерацци прокомментировал позорную поездку в россию
«За деньги это не купишь». Позорный поступок Пирло получил реакцию в Италии
Моуриньо назвал имена своих двух лучших защитников. Они давно не играют
Марко Матерацци
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай
Футбол | 16 июня 2026, 00:15 0
Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай
Обнародованы стартовые составы на матч ЧМ-2026 Саудовская Аравия – Уругвай

Поединок первого тура группы H начнется 16 июня в 01:00 по Киеву

ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
Футбол | 15 июня 2026, 17:09 7
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы
ЧМ-2026. Группа H: Короли Европы, дебютанты, Зеленые и первые чемпионы

Представляем квартет, где сыграют Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15.06.2026, 09:17
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
MMA | 15.06.2026, 08:13
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Футбол | 15.06.2026, 13:21
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 5
Футбол
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 5
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 12
Бокс
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
Определены финалистки турниров WTA 500 в Лондоне и WTA 250 в Хертогенбоса
14.06.2026, 07:25 12
Теннис
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
WBC выступил с четким вердиктом по поводу скандала в бою Усик – Верховен
14.06.2026, 06:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем