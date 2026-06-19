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  4. Матерацци высмеял работу Ибрагимовича в Милане
Италия
19 июня 2026, 19:35 |
713
0

Матерацци высмеял работу Ибрагимовича в Милане

Марко Матерацци пошутил о Златане Ибрагимовиче

19 июня 2026, 19:35 |
713
0
Матерацци высмеял работу Ибрагимовича в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Матерацци
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Марко Матерацци, бывший защитник «Интера» и сборной Италии, а также победитель чемпионата мира 2006 года, поделился мнением о работе Златана Ибрагимовича, старшего советника в RedBird, фонде, владеющем «Миланом»:

«Соперничество с Иброй? Он величайший игрок «Интера» в истории, учитывая то, что он делает», – заявил Матерацци.

Ибрагимович и Матерацци пересекались на поле, когда швед защищал цвета «Ювентуса» и «Милана», а также играли вместе в «Интере» с 2006 по 2009 год. Златана разлюбили болельщики «Милана», считая, что провал команды в конце сезона в Серии А в том числе и его вина.

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Марко Матерацци Златан Ибрагимович Интер Милан Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Calciomercato
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