Матерацци высмеял работу Ибрагимовича в Милане
Марко Матерацци пошутил о Златане Ибрагимовиче
Марко Матерацци, бывший защитник «Интера» и сборной Италии, а также победитель чемпионата мира 2006 года, поделился мнением о работе Златана Ибрагимовича, старшего советника в RedBird, фонде, владеющем «Миланом»:
«Соперничество с Иброй? Он величайший игрок «Интера» в истории, учитывая то, что он делает», – заявил Матерацци.
Ибрагимович и Матерацци пересекались на поле, когда швед защищал цвета «Ювентуса» и «Милана», а также играли вместе в «Интере» с 2006 по 2009 год. Златана разлюбили болельщики «Милана», считая, что провал команды в конце сезона в Серии А в том числе и его вина.
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