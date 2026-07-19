От Пеле до Месси: символическая сборная финалов чемпионатов мира

Финал чемпионата мира – особая игра. Происходит она раз в 4 года и традиционно оказывается в фокусе внимания всей планеты. Ее действующие лица чуть ли не автоматом причисляются к сонму легенд, а если у них получится проявить свои добродетели в той баталии, то и подавно: мировая слава станет их постоянным спутником. Из игроков, сверкавших в финалах мундиалей, вышла неплохая команда, хотя поразмыслить над ее составом пришлось немало. Даже не получилось привлечь в ее состав некоторых мультибомбардиров мундиальных эндгеймов – ибо конкуренция!

Итак, предлагаю свой вариант команды звезд финалов.

Победитель 4-звездочной серии

Вратарь: Клаудио Таффарел (Бразилия, родился в 1966 г.)

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Клаудио Таффарел дважды подряд играл в финалах мундиалей. Он является чемпионом мира 1994 г. и вице-чемпионом 1998 г. В дерби 3-кратных чемпионов мира в первой половине 1990-х он сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении основного и дополнительного времени. В послематчевой серии справился с ударом Даниэле Массаро и, как писали апеннинские медиа, загипнотизировал Франко Барези и Роберто Баджо так, что те не попали в ворота. Ну и ту 4-звездочную серию пенальти Таффарел выиграл у известного итальянского кипера Джанлуки Пальюки. Второй финал сложился для Таффарела неудачно. В 1998-м противоядия действиям Зинедина Зидана после стандартов и выходу на ворота в эпилоге игры Эммануэля Пети он не нашел. Тем не менее, считаю, именно Таффарела достойным места в этой сборной. Он – единственный из вратарей, участвовавших в финалах, сумевший соединить сухость своих ворот с отбитым пенальти в победной серии.

Точка в вечности «Золотой богини»

Защитники: Пауль Брайтнер (ФРГ, родился в 1951 г.), Марко Матерацци (Италия, родился в 1973 г.), Карлос Альберту (Бразилия, 1944–2016)

Признаюсь, немного неудобно перед известными защитниками из-за того, что для этой сборной собрал ультраатакующий вариант с 4 нападающими. Форвардам всегда перепадает больше лучей славы, чем защитникам. Однако и защитников я выбрал знаковых, чей вклад в чемпионство своих команд – едва ли не решающий.

Слева в защите – Пауль Брайтнер. В победном для западных немцев финале-1974 против неповторимых нидерландцев Брайтнер уверенно реализовал пенальти (сфолили соперники против Бернда Хельценбайна) в середине 1-го тайма.

В неудачном же для сборной ФРГ финале-1982 против итальянцев Брайтнер отметился забитым голом незадолго до финального свистка, позволив западногерманской команде избежать поражения с крупным счетом. Примечательно, что в успех даже после этого гола подопечные Юппа Дёрваля не верили, ведь мяч на центр после точного удара Брайтнера нес судья, а не игроки сборной ФРГ.

Андреас Бреме как альтернативный вариант левого защитника? В 1986 г. в финале против Аргентины (тогда Германию так же представила, собственно, западная ее часть) энергичный блондин без устали носился по левому флангу на протяжении 90+ минут, однако, в конце концов, аргентинцы оказались мощнее и перестреляли оппонентов: 3:2. А вот четыре года спустя Андреас вернул Марадоне и компании должок. Бреме весьма надежно отыграл в защите (стал полноправным хозяином своего фланга!) и забил решающий пенальти незадолго до конца 2-го тайма. Впрочем, 2 гола Брайтнера, по-моему, все же звучат громче. Поэтому именно Пауль, а не Андреас наличествует в этой команде.

Ох, чувствую прилетит мне от симпатизантов Зинедина Зидана, но в центр защиты символической команды поставлю Марко Матерацци. В том памятном финале-2006 (Боже мой, 20 лет уже прошло!) Марко сначала привез пенальти на свои ворота, но потом стал на путь исправления: забил гол с игры, выше всех выпрыгнув во время углового, достаточно надежно отыграл в защите, спровоцировал удаление лидера команды-соперницы и реализовал послематчевый пенальти. Нарушение принципов «фэйр-плей»? Не без того. Однако если бы Зизу не среагировал так, как он среагировал, то мы бы и не узнали обо всех версиях сказанного Матерацци Зидану (с соответствующей книгой Марко медлить не стал). Ставки в финале слишком высоки, и футболисты нередко прибегают к обоюдным оскорблениям. Не исключение и Матерацци, однако не исключение и Зидан, ведь мало как-то говорилось о том, что именно Зидан сказал в адрес Марко, – вряд ли какую-то приятность. Но от слов к драке перешел именно Зизу…

Правый фланг защиты – вотчина капитана бразильской чемпионской команды-1970 Карлоса Альберту. Именно он поставил победную точку в бразило-итальянском дерби 2-кратных чемпионов мира, жестком противостоянии за право вечно владеть «Золотой богиней». Пеле отдал пас в свободную зону в штрафной итальянцев, Карлос Альберту набегал с правого фланга и первым касанием неотразимо пробил: 4:1!

«Джин из бутылки»

Полузащитники: Эммануэль Пети (Франция, родился в 1970 г.), Зинедин Зидан (Франция, родился в 1972 г.), Пеле (Бразилия, 1940–2022)

Эммануэль Пети – король опорной зоны! Именно его безупречная игра во многом поспособствовала первому французскому мировому чемпионству в 1998 г. Он в зародыше разрушал бразильские атакующие усилия. После углового в исполнении Пети Зидан открыл счет. А в конце матча Эммануэль оторвался от защитников и поставил точку в игре: 3:0.

Место Зинедина Зидана в этой сборной не подлежит сомнению. Его дубль в Золотом финале-1998, вероятно, является самым звездным часом игровой карьеры. Как там писали Жан Филип и Патрик Форт в биографии «Две жизни Зидана»: «Одна секунда, чтобы не только изменить карьеру, но и всю жизнь». Тот вечер стал незабываемым для всей Франции! Те же Филип и Форт прибегли к такому сравнению действий Зизу во 2-м тайме: «Он бегает ночью по Сен-Дени подобно джину, выпущенному из бутылки, в которой он спал долгое время». О финале-2006, ставшем лебединой песней Зидана, написано немало. Хочу лишь подчеркнуть, что в той игре Зидан реализовал пенальти в самом начале игры: не очень уверенный удар своеобразной Паненкой, и мяч от перекладины все же опускается за линию ворот. «Я бы хотел, чтобы это запомнилось. Красота движения!» – говорил Зизу после игры. На тот момент Зидан стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим в двух финальных матчах. Но во второй раз стать чемпионом мира Зидану было не суждено.

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А вот Пеле (вспоминаю, как в одной интернациональной футбольной среде определили его место в тактическом построении – везде!), который отличался в двух финалах несколько раньше француза, имел в своей коллекции три медали чемпиона мира. «Король футбола» выдал дубль в финале-1958 против Швеции. В дебюте 2-го тайма 17-летний вундеркинд после кросса с левого фланга принял мяч на грудь, отличным финтом оставил в дураках защитников и неотразимым ударом с лета отправил мяч в ворота. На 90-й минуте – очередной навес с левого фланга Пеле преобразовал в гол хитрым ударом головой прямо в правый от вратаря угол ворот. В 1970 г. в финале против итальянцев Пеле также забил головой – открыл счет после флангового навеса в исполнении Роберто Ривелино.

Пенальти и… пенальти, голы-близнецы и хет-трик с фантомом

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, родился в 1998 г.), Вава (Бразилия, 1934–2002), Джефф Херст (Англия, родился в 1941 г.), Лионель Месси (Аргентина, родился в 1987 г.)

Килиан Мбаппе принялся устанавливать свою диктатуру на мундиалях еще в 2018 г. в болотной столице (как раз там, где диктатуры чаще всего и возводятся). Тогда 19-летний форвард дальним ударом забил 4-й гол французов хорватам, который, вероятно, окончательно развеял чемпионские надежды Модрича и компании.

Четыре года спустя Мбаппе выдал хет-трик в феерии против Аргентины в Катаре. Дважды забивал с пенальти, а однажды – мощным ударом с лета, только-только вбежав в штрафную. Впрочем, для общей победы и второго подряд чемпионского титула французам этого не хватило: в серии пенальти европейцы проиграли, хотя именно Килиан был точен в послематчевом ударе. Отмечу и такой нюанс. Если в тактической расстановке финала-2018 Килиан тяготел к правому флангу, то в финале-2022 в большей степени располагался на левом фланге. Учитывая хет-трик именно в той игре, а также конкуренцию со стороны Лионеля Месси в этой сборной, все же поставлю Килиана слева.

Хорошая реакция на пропущенный мяч – этим выражением принято характеризовать действия команды, которая, несмотря на гол в свои ворота, не сникла, а собственносильно забитыми голами весьма быстро исправила положение. Вава как раз и был тем человеком, благодаря которому бразильцы суперски отреагировали на пропущенный от шведов гол в финале-1958. Сначала он, находясь во вратарской, замкнул прострел Гарринчи с правого фланга, сравняв счет. В дальнейшем, еще до конца 1-го тайма Вава с Гарринчей повторили этот номер на бис! Снова прострел Гарринчи с правого фланга, и снова Вава оказался самым сообразительным во вратарской. Отличие – разве что в том, что на этот раз Вава, или, как его звали, «Стальная грудь» подставил левую ногу, а не правую, как в первом случае.

Начертал путь к хет-трику в финалах мундиалей для Мбаппе и будущих поколений англичан Джефф Херст в финале-1966. Первый свой гол, которым, собственно, сравнял счет, Херст забил головой в британском стиле. Дальше Джефф забивал уже в дополнительное время: гол-фантом, споры о котором не утихли до сих пор (пересек ли мяч линию ворот?), а также точка в матче, поставленная во время стремительной контратаки.

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В финале-2014 Лионель Месси действовал на позиции под нападающими. Впрочем, дивидендов лично ему и команде вообще это не принесло: бундестим тогда усилиями Марио Гетце забил единственный гол в дополнительное время и завоевал чемпионство. А вот в финале-2022 Месси уже играл на правом фланге атаки, отличился дублем (один из голов – с пенальти, другой – добивание после того, как кипер французов Уго Льорис отразил перед собой удар Лаутаро Мартинеса) и четко реализованным послематчевым пенальти. Ну, и самое главное: добыл вожделенный титул чемпиона мира. Свои результативные достижения в решающих матчах за мировое чемпионство Лео вполне может пополнить и сегодня, почему бы и нет?

Отдадим дань талантам Луиджи Колаусси и Сильвио Пиолы, дубли которых в споре с венграми принесли итальянцам мировое золото в 1938-м. В послевоенные 1950-е дважды забивал в финале венграм западногерманский нападающий Хельмут Ран (чем, по мнению некоторых политологов и экономических обозревателей, ни много ни мало положил начало экономическому буму в ФРГ). Никто не умаляет заслуг автора дубля в ворота Нидерландов в финале-1978 аргентинца Марио Кемпеса. Однако с мультифиналистами и авторами хет-триков в решающих матчах даже ему сложно конкурировать. Вполне вероятно, нынешний финал зажжет новую звезду мундиальных эпилогов, которая выдаст настоящее произведение футбольного искусства. Итак, внимание – на Ист-Резерфорд!

Алексей РЫЖКОВ