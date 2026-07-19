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Чемпионат мира
19 июля 2026, 13:10 | Обновлено 19 июля 2026, 13:28
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От Пеле до Месси: символическая сборная финалов чемпионатов мира

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков объединил Зидана и Матерацци в одной команде

19 июля 2026, 13:10 | Обновлено 19 июля 2026, 13:28
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От Пеле до Месси: символическая сборная финалов чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Финал чемпионата мира – особая игра. Происходит она раз в 4 года и традиционно оказывается в фокусе внимания всей планеты. Ее действующие лица чуть ли не автоматом причисляются к сонму легенд, а если у них получится проявить свои добродетели в той баталии, то и подавно: мировая слава станет их постоянным спутником. Из игроков, сверкавших в финалах мундиалей, вышла неплохая команда, хотя поразмыслить над ее составом пришлось немало. Даже не получилось привлечь в ее состав некоторых мультибомбардиров мундиальных эндгеймов – ибо конкуренция!

Итак, предлагаю свой вариант команды звезд финалов.

Победитель 4-звездочной серии

Вратарь: Клаудио Таффарел (Бразилия, родился в 1966 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine

Клаудио Таффарел дважды подряд играл в финалах мундиалей. Он является чемпионом мира 1994 г. и вице-чемпионом 1998 г. В дерби 3-кратных чемпионов мира в первой половине 1990-х он сохранил свои ворота в неприкосновенности на протяжении основного и дополнительного времени. В послематчевой серии справился с ударом Даниэле Массаро и, как писали апеннинские медиа, загипнотизировал Франко Барези и Роберто Баджо так, что те не попали в ворота. Ну и ту 4-звездочную серию пенальти Таффарел выиграл у известного итальянского кипера Джанлуки Пальюки. Второй финал сложился для Таффарела неудачно. В 1998-м противоядия действиям Зинедина Зидана после стандартов и выходу на ворота в эпилоге игры Эммануэля Пети он не нашел. Тем не менее, считаю, именно Таффарела достойным места в этой сборной. Он – единственный из вратарей, участвовавших в финалах, сумевший соединить сухость своих ворот с отбитым пенальти в победной серии.

Точка в вечности «Золотой богини»

Защитники: Пауль Брайтнер (ФРГ, родился в 1951 г.), Марко Матерацци (Италия, родился в 1973 г.), Карлос Альберту (Бразилия, 1944–2016)

Признаюсь, немного неудобно перед известными защитниками из-за того, что для этой сборной собрал ультраатакующий вариант с 4 нападающими. Форвардам всегда перепадает больше лучей славы, чем защитникам. Однако и защитников я выбрал знаковых, чей вклад в чемпионство своих команд – едва ли не решающий.

Слева в защите – Пауль Брайтнер. В победном для западных немцев финале-1974 против неповторимых нидерландцев Брайтнер уверенно реализовал пенальти (сфолили соперники против Бернда Хельценбайна) в середине 1-го тайма.

В неудачном же для сборной ФРГ финале-1982 против итальянцев Брайтнер отметился забитым голом незадолго до финального свистка, позволив западногерманской команде избежать поражения с крупным счетом. Примечательно, что в успех даже после этого гола подопечные Юппа Дёрваля не верили, ведь мяч на центр после точного удара Брайтнера нес судья, а не игроки сборной ФРГ.

Андреас Бреме как альтернативный вариант левого защитника? В 1986 г. в финале против Аргентины (тогда Германию так же представила, собственно, западная ее часть) энергичный блондин без устали носился по левому флангу на протяжении 90+ минут, однако, в конце концов, аргентинцы оказались мощнее и перестреляли оппонентов: 3:2. А вот четыре года спустя Андреас вернул Марадоне и компании должок. Бреме весьма надежно отыграл в защите (стал полноправным хозяином своего фланга!) и забил решающий пенальти незадолго до конца 2-го тайма. Впрочем, 2 гола Брайтнера, по-моему, все же звучат громче. Поэтому именно Пауль, а не Андреас наличествует в этой команде.

Ох, чувствую прилетит мне от симпатизантов Зинедина Зидана, но в центр защиты символической команды поставлю Марко Матерацци. В том памятном финале-2006 (Боже мой, 20 лет уже прошло!) Марко сначала привез пенальти на свои ворота, но потом стал на путь исправления: забил гол с игры, выше всех выпрыгнув во время углового, достаточно надежно отыграл в защите, спровоцировал удаление лидера команды-соперницы и реализовал послематчевый пенальти. Нарушение принципов «фэйр-плей»? Не без того. Однако если бы Зизу не среагировал так, как он среагировал, то мы бы и не узнали обо всех версиях сказанного Матерацци Зидану (с соответствующей книгой Марко медлить не стал). Ставки в финале слишком высоки, и футболисты нередко прибегают к обоюдным оскорблениям. Не исключение и Матерацци, однако не исключение и Зидан, ведь мало как-то говорилось о том, что именно Зидан сказал в адрес Марко, – вряд ли какую-то приятность. Но от слов к драке перешел именно Зизу…

Правый фланг защиты – вотчина капитана бразильской чемпионской команды-1970 Карлоса Альберту. Именно он поставил победную точку в бразило-итальянском дерби 2-кратных чемпионов мира, жестком противостоянии за право вечно владеть «Золотой богиней». Пеле отдал пас в свободную зону в штрафной итальянцев, Карлос Альберту набегал с правого фланга и первым касанием неотразимо пробил: 4:1!

«Джин из бутылки»

Полузащитники: Эммануэль Пети (Франция, родился в 1970 г.), Зинедин Зидан (Франция, родился в 1972 г.), Пеле (Бразилия, 1940–2022)

Эммануэль Пети – король опорной зоны! Именно его безупречная игра во многом поспособствовала первому французскому мировому чемпионству в 1998 г. Он в зародыше разрушал бразильские атакующие усилия. После углового в исполнении Пети Зидан открыл счет. А в конце матча Эммануэль оторвался от защитников и поставил точку в игре: 3:0.

Место Зинедина Зидана в этой сборной не подлежит сомнению. Его дубль в Золотом финале-1998, вероятно, является самым звездным часом игровой карьеры. Как там писали Жан Филип и Патрик Форт в биографии «Две жизни Зидана»: «Одна секунда, чтобы не только изменить карьеру, но и всю жизнь». Тот вечер стал незабываемым для всей Франции! Те же Филип и Форт прибегли к такому сравнению действий Зизу во 2-м тайме: «Он бегает ночью по Сен-Дени подобно джину, выпущенному из бутылки, в которой он спал долгое время». О финале-2006, ставшем лебединой песней Зидана, написано немало. Хочу лишь подчеркнуть, что в той игре Зидан реализовал пенальти в самом начале игры: не очень уверенный удар своеобразной Паненкой, и мяч от перекладины все же опускается за линию ворот. «Я бы хотел, чтобы это запомнилось. Красота движения!» – говорил Зизу после игры. На тот момент Зидан стал четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим в двух финальных матчах. Но во второй раз стать чемпионом мира Зидану было не суждено.

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот Пеле (вспоминаю, как в одной интернациональной футбольной среде определили его место в тактическом построении – везде!), который отличался в двух финалах несколько раньше француза, имел в своей коллекции три медали чемпиона мира. «Король футбола» выдал дубль в финале-1958 против Швеции. В дебюте 2-го тайма 17-летний вундеркинд после кросса с левого фланга принял мяч на грудь, отличным финтом оставил в дураках защитников и неотразимым ударом с лета отправил мяч в ворота. На 90-й минуте – очередной навес с левого фланга Пеле преобразовал в гол хитрым ударом головой прямо в правый от вратаря угол ворот. В 1970 г. в финале против итальянцев Пеле также забил головой – открыл счет после флангового навеса в исполнении Роберто Ривелино.

Пенальти и… пенальти, голы-близнецы и хет-трик с фантомом

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, родился в 1998 г.), Вава (Бразилия, 1934–2002), Джефф Херст (Англия, родился в 1941 г.), Лионель Месси (Аргентина, родился в 1987 г.)

Килиан Мбаппе принялся устанавливать свою диктатуру на мундиалях еще в 2018 г. в болотной столице (как раз там, где диктатуры чаще всего и возводятся). Тогда 19-летний форвард дальним ударом забил 4-й гол французов хорватам, который, вероятно, окончательно развеял чемпионские надежды Модрича и компании.

Четыре года спустя Мбаппе выдал хет-трик в феерии против Аргентины в Катаре. Дважды забивал с пенальти, а однажды – мощным ударом с лета, только-только вбежав в штрафную. Впрочем, для общей победы и второго подряд чемпионского титула французам этого не хватило: в серии пенальти европейцы проиграли, хотя именно Килиан был точен в послематчевом ударе. Отмечу и такой нюанс. Если в тактической расстановке финала-2018 Килиан тяготел к правому флангу, то в финале-2022 в большей степени располагался на левом фланге. Учитывая хет-трик именно в той игре, а также конкуренцию со стороны Лионеля Месси в этой сборной, все же поставлю Килиана слева.

Хорошая реакция на пропущенный мяч – этим выражением принято характеризовать действия команды, которая, несмотря на гол в свои ворота, не сникла, а собственносильно забитыми голами весьма быстро исправила положение. Вава как раз и был тем человеком, благодаря которому бразильцы суперски отреагировали на пропущенный от шведов гол в финале-1958. Сначала он, находясь во вратарской, замкнул прострел Гарринчи с правого фланга, сравняв счет. В дальнейшем, еще до конца 1-го тайма Вава с Гарринчей повторили этот номер на бис! Снова прострел Гарринчи с правого фланга, и снова Вава оказался самым сообразительным во вратарской. Отличие – разве что в том, что на этот раз Вава, или, как его звали, «Стальная грудь» подставил левую ногу, а не правую, как в первом случае.

Начертал путь к хет-трику в финалах мундиалей для Мбаппе и будущих поколений англичан Джефф Херст в финале-1966. Первый свой гол, которым, собственно, сравнял счет, Херст забил головой в британском стиле. Дальше Джефф забивал уже в дополнительное время: гол-фантом, споры о котором не утихли до сих пор (пересек ли мяч линию ворот?), а также точка в матче, поставленная во время стремительной контратаки.

Getty Images/Global Images Ukraine

В финале-2014 Лионель Месси действовал на позиции под нападающими. Впрочем, дивидендов лично ему и команде вообще это не принесло: бундестим тогда усилиями Марио Гетце забил единственный гол в дополнительное время и завоевал чемпионство. А вот в финале-2022 Месси уже играл на правом фланге атаки, отличился дублем (один из голов – с пенальти, другой – добивание после того, как кипер французов Уго Льорис отразил перед собой удар Лаутаро Мартинеса) и четко реализованным послематчевым пенальти. Ну, и самое главное: добыл вожделенный титул чемпиона мира. Свои результативные достижения в решающих матчах за мировое чемпионство Лео вполне может пополнить и сегодня, почему бы и нет?

Отдадим дань талантам Луиджи Колаусси и Сильвио Пиолы, дубли которых в споре с венграми принесли итальянцам мировое золото в 1938-м. В послевоенные 1950-е дважды забивал в финале венграм западногерманский нападающий Хельмут Ран (чем, по мнению некоторых политологов и экономических обозревателей, ни много ни мало положил начало экономическому буму в ФРГ). Никто не умаляет заслуг автора дубля в ворота Нидерландов в финале-1978 аргентинца Марио Кемпеса. Однако с мультифиналистами и авторами хет-триков в решающих матчах даже ему сложно конкурировать. Вполне вероятно, нынешний финал зажжет новую звезду мундиальных эпилогов, которая выдаст настоящее произведение футбольного искусства. Итак, внимание – на Ист-Резерфорд!

Алексей РЫЖКОВ

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статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Вава (Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди) Лионель Месси Эммануэль Пети Зинедин Зидан Пеле Пауль Брайтнер Марко Матерацци Клаудио Таффарел Карлос Альберто
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Дивний вибір Мбаппе. В Росії він не зіграв ключевої ролі у фіналі, а в 2022 програв фінал. Як на мене, на місце Мбаппе варто було поставити Маріо Кемпеса, котрий видав у 1978 р відмінну гру та дубль Нідерландам. Зірковим Нідерландам (Ренсенбрінк, Джонні Реп, Нескенс). Там захист й кіпер Йонгблуд. Це не втомлена Хорватія чи бездарний захист Аргентини Скалоні.
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