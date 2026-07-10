Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбитр финала ЧМ-2006: «Мы не видели, как Зидан ударил Матерацци»
Чемпионат мира
10 июля 2026, 19:37 | Обновлено 10 июля 2026, 20:00
777
3

Арбитр финала ЧМ-2006: «Мы не видели, как Зидан ударил Матерацци»

Подробности инцидента от первого лица

10 июля 2026, 19:37 | Обновлено 10 июля 2026, 20:00
777
3 Comments
Арбитр финала ЧМ-2006: «Мы не видели, как Зидан ударил Матерацци»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Орасио Элизондо, арбитр финала чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией, рассказал о том, что случилось 20 лет назад, когда Зинедин Зидан был удален за удар Марко Матерацци.

«Я увидел, что Матерацци не поднялся, поэтому остановил игру и побежал к нему», – рассказал Элизондо. «Пока я бежал, спросил у лайнсмена: «Что случилось?» Он ответил: «Я ничего не видел». То же самое сказал и второй лайнсмен. Мы не знали, что произошло.

В тот момент Медина Канталехо, четвертый арбитр, сказал мне: «Зидан ударил Матерацци головой». Я подумал: эти ребята ничего не видели, то же самое касается болельщиков, я не знаю, видели ли они это по телевизору. Четвертый арбитр говорит, что это красная карточка, поэтому я покажу красную карточку, но мне нужно сделать что-то, чтобы мир понял».

«Я начал разговаривать с помощником, делая вид, что он что-то знает. Я хотел разыграть эту «игру», чтобы люди поняли [что мы принимаем решение]». Затем я повернулся и показал красную карточку Зидану», – сказал Элизондо.

«Мне было любопытно увидеть реакцию Зидана и будет ли он защищаться». Когда он увидел, что я бегу с рукой в заднем кармане, он начал снимать свою капитанскую повязку.

«Так что я подумал: ладно, все, дело сделано, и немного расслабился. Когда я собирался написать его имя на карточке, он коснулся моего плеча и сказал: «Спокойно, красная карточка верна, но разве ты не слышал и не видел, что произошло раньше?» Я спросил: «Нет, а что произошло?» Но он просто повернулся спиной и ушел».

Это был последний матч Зидана в качестве футболиста, что сделало инцидент с красной карточкой еще более легендарным.

По теме:
Кейн, Холанд или Мбаппе? Лучшие бомбардиры топ-5 лиг за последние 4 сезона
Экс-арбитр ФИФА: «К судье у марокканцев не должно быть вопросов»
Килиан МБАППЕ: «Не самая сильная сборная Франции. Покажите мне трофей»
Марко Матерацци Зинедин Зидан сборная Италии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2006 по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
Бокс | 10 июля 2026, 06:32 1
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы

У функционера диагностировали опухоль

Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Теннис | 10 июля 2026, 18:25 12
Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона
Костюк анонсировала участие в большом турнире после Уимблдона

Марта сыграет на WTA 1000 в Торонто

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Футбол | 10.07.2026, 19:02
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в зарубежный клуб
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Футбол | 10.07.2026, 08:55
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Лунин попрощался. Мбаппе хотел, чтобы партнер перестал играть за Реал
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Бокс | 10.07.2026, 08:17
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Владимир КЛИЧКО: «Усик, чемпион, я не думаю, что ты справишься»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Да, Зидан даже с поля ушёл красиво. С высоко поднятой головой.
Ответить
+1
Матерацці-кусок гівна, яке вже і чіпати не треба, воняти буде! Зізу-великий ігрок, тренер та Людина! Все, коапка!
Ответить
+1
по идее, удалять надо было обоих игроков. Матерацци за провокацию. и это было бы по духу игры. 
Ответить
0
Популярные новости
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
Роман Яремчук на последних секундах забил гол и нанес полякам поражение
09.07.2026, 00:03
Футбол
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
Мичел выбрал новый клуб для Ваната. Громкий трансфер Жироны
10.07.2026, 06:59 2
Футбол
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
Гол и повреждение Мбаппе, мяч Дембеле. Франция переиграла Марокко
10.07.2026, 01:02 24
Футбол
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
Костюк проиграла Носковой и не сумела выйти в финал Уимблдона-2026
09.07.2026, 20:10 132
Теннис
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
БРИЕДИС: «Сейчас Усик проиграет только одному сопернику, он побеждает всех»
10.07.2026, 09:05
Бокс
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
Костюк идет дальше. Определены обе пары 1/2 финала Уимблдона-2026 у женщин
08.07.2026, 17:35 3
Теннис
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
08.07.2026, 16:50 64
Теннис
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
08.07.2026, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем