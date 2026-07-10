Арбитр финала ЧМ-2006: «Мы не видели, как Зидан ударил Матерацци»

Орасио Элизондо, арбитр финала чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией, рассказал о том, что случилось 20 лет назад, когда Зинедин Зидан был удален за удар Марко Матерацци.

«Я увидел, что Матерацци не поднялся, поэтому остановил игру и побежал к нему», – рассказал Элизондо. «Пока я бежал, спросил у лайнсмена: «Что случилось?» Он ответил: «Я ничего не видел». То же самое сказал и второй лайнсмен. Мы не знали, что произошло.

В тот момент Медина Канталехо, четвертый арбитр, сказал мне: «Зидан ударил Матерацци головой». Я подумал: эти ребята ничего не видели, то же самое касается болельщиков, я не знаю, видели ли они это по телевизору. Четвертый арбитр говорит, что это красная карточка, поэтому я покажу красную карточку, но мне нужно сделать что-то, чтобы мир понял».

«Я начал разговаривать с помощником, делая вид, что он что-то знает. Я хотел разыграть эту «игру», чтобы люди поняли [что мы принимаем решение]». Затем я повернулся и показал красную карточку Зидану», – сказал Элизондо.

«Мне было любопытно увидеть реакцию Зидана и будет ли он защищаться». Когда он увидел, что я бегу с рукой в заднем кармане, он начал снимать свою капитанскую повязку.

«Так что я подумал: ладно, все, дело сделано, и немного расслабился. Когда я собирался написать его имя на карточке, он коснулся моего плеча и сказал: «Спокойно, красная карточка верна, но разве ты не слышал и не видел, что произошло раньше?» Я спросил: «Нет, а что произошло?» Но он просто повернулся спиной и ушел».

Это был последний матч Зидана в качестве футболиста, что сделало инцидент с красной карточкой еще более легендарным.