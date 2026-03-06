Матерацци снова вспомнил скандальный эпизод с ударом головой Зидана

Легендарный защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вновь вернулся к обсуждению памятного инцидента с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что в ходе овертайма между игроками произошла словесная перепалка, завершившаяся тем, что французский полузащитник нанес удар головой в грудь итальянцу, за что был досрочно удален с поля. В итоге сборная Италии завоевала титул в серии послематчевых пенальти.