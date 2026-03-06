Матерацци снова вспомнил скандальный эпизод с ударом головой Зидана
Защитник заявил, что слова, брошенные Зизу, были обычными
Легендарный защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вновь вернулся к обсуждению памятного инцидента с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.
Напомним, что в ходе овертайма между игроками произошла словесная перепалка, завершившаяся тем, что французский полузащитник нанес удар головой в грудь итальянцу, за что был досрочно удален с поля. В итоге сборная Италии завоевала титул в серии послематчевых пенальти.
«Когда Буффон парировал сложный удар Зидана головой, Гаттузо был вне себя от ярости и едва не растерзал меня за то, что я упустил оппонента. Хотя, по правде говоря, в тот момент я отвечал за опеку Трезеге, но с Рино лучше лишний раз не спорить.
Вскоре повторилась похожая ситуация, и я дважды прихватил Зидана за футболку, чтобы он не смог выпрыгнуть. После каждого эпизода я извинялся. А на третий раз Зидан бросил: Если тебе так нужна моя футболка, я подарю ее тебе после матча.
В ответ я сказал ему кое-что... Но это было не грубее того, что мы выкрикивали друг другу в детстве, играя в футбол на набережной в Бари», – поделился воспоминаниями Матерацци в эфире Vivo Azzurro TV.
