Чемпионат мира
06 марта 2026, 04:51 | Обновлено 06 марта 2026, 04:52
35
0

Матерацци снова вспомнил скандальный эпизод с ударом головой Зидана

Защитник заявил, что слова, брошенные Зизу, были обычными

Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци вновь вернулся к обсуждению памятного инцидента с Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что в ходе овертайма между игроками произошла словесная перепалка, завершившаяся тем, что французский полузащитник нанес удар головой в грудь итальянцу, за что был досрочно удален с поля. В итоге сборная Италии завоевала титул в серии послематчевых пенальти.

«Когда Буффон парировал сложный удар Зидана головой, Гаттузо был вне себя от ярости и едва не растерзал меня за то, что я упустил оппонента. Хотя, по правде говоря, в тот момент я отвечал за опеку Трезеге, но с Рино лучше лишний раз не спорить.

Вскоре повторилась похожая ситуация, и я дважды прихватил Зидана за футболку, чтобы он не смог выпрыгнуть. После каждого эпизода я извинялся. А на третий раз Зидан бросил: Если тебе так нужна моя футболка, я подарю ее тебе после матча.

В ответ я сказал ему кое-что... Но это было не грубее того, что мы выкрикивали друг другу в детстве, играя в футбол на набережной в Бари», – поделился воспоминаниями Матерацци в эфире Vivo Azzurro TV.

По теме:
Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
Совпадение или кризис? Почему клубы Серии А провалились в Лиге чемпионов
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Марко Матерацци Зинедин Зидан Интер Милан ЧМ-2006 по футболу Джанлуиджи Буффон Дженнаро Гаттузо Давид Трезеге
Михаил Олексиенко Источник
