Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»

Валлийский экс-футболист Гаррет Бэйл высказался о легендарном французе Зинедине Зидане, под руководством которого в свое время выступал за мадридский «Реал»:

«Зидан? Он не так много делал в плане тактики: мы делали минимум – тренировки, владение мячом, броски – и все. 15 минут тактической отработки игры в обороне.

Но он завоевал уважение благодаря тому, каким он был игроком. Он присоединялся к нам во время тренировок, я даже несколько раз падал, когда пытался отобрать у него мяч, он до сих пор был в отличной форме».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может вернуться в «Реал».