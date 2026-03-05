Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Гарет БЭЙЛ: «Зидан как тренер? Если быть честным...»
Испания
05 марта 2026, 18:56 |
Валлийский экс-футболист высказался о легендарном французе

Getty Images/Global Images Ukraine

Валлийский экс-футболист Гаррет Бэйл высказался о легендарном французе Зинедине Зидане, под руководством которого в свое время выступал за мадридский «Реал»:

«Зидан? Он не так много делал в плане тактики: мы делали минимум – тренировки, владение мячом, броски – и все. 15 минут тактической отработки игры в обороне.

Но он завоевал уважение благодаря тому, каким он был игроком. Он присоединялся к нам во время тренировок, я даже несколько раз падал, когда пытался отобрать у него мяч, он до сих пор был в отличной форме».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может вернуться в «Реал».

Гарет Бэйл Зинедин Зидан Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
