Анчелотти возглавит третью команду Франции

Бруно Женезьо вывел «Лилль» на третье место в Лиге 1, что позволило команде квалифицироваться в этап лиги Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. Контракт француза не был продлен, и его уход был подтвержден в понедельник. Женезьо активно связывают с должностью тренера «Марселя».

Новым наставником «догов» станет Давиде Анчелотти, сын бывшего тренера «Реала» и нынешнего наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти. Он будет стремиться заявить о себе на севере Франции. У Давиде уже есть договоренность о переходе в «Лилль».

Это будет вторая должность Анчелотти в качестве главного тренера первой команды, после нескольких месяцев работы на тренерской скамье в «Ботафого». До этого он был помощником своего отца.