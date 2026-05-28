  Анчелотти возглавит третью команду Франции
28 мая 2026, 21:32
Анчелотти возглавит третью команду Франции

Давиде Анчелотти сменит Бруно Женезио на посту главного тренера «Лилля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Бруно Женезьо вывел «Лилль» на третье место в Лиге 1, что позволило команде квалифицироваться в этап лиги Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона. Контракт француза не был продлен, и его уход был подтвержден в понедельник. Женезьо активно связывают с должностью тренера «Марселя».

Новым наставником «догов» станет Давиде Анчелотти, сын бывшего тренера «Реала» и нынешнего наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти. Он будет стремиться заявить о себе на севере Франции. У Давиде уже есть договоренность о переходе в «Лилль».

Это будет вторая должность Анчелотти в качестве главного тренера первой команды, после нескольких месяцев работы на тренерской скамье в «Ботафого». До этого он был помощником своего отца.

Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
