  4. «Интрига сохраняется». Эксперт спрогнозировал финиш чемпионата Первой лиги
Украина. Первая лига
28 мая 2026, 14:42 | Обновлено 28 мая 2026, 15:43
«Интрига сохраняется». Эксперт спрогнозировал финиш чемпионата Первой лиги

В Первой лиге все окончательно решится в последнем туре

ФК Левый Берег

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением о ходе событий на финишной прямой в Первой лиге.

– Помнится, в предыдущем комментарии Sport ua я предполагал, что вторую прямую путевку в УПЛ получит «Черноморец», хотя тогда его опережал «Левый Берег». Сейчас уже у одесситов на два очка больше, к тому же в заключительном туре они будут принимать середняка – «Металлист», однако еще есть сомнения, достигнут ли они своего.

Дело в том, что «Металлист» на финишной прямой демонстрирует хорошую подготовку, тогда как игра «моряков» не производит целостного впечатления.

– Но это не помешало «Черноморцу» в предыдущем туре одержать верх в Черновцах над фаворитом – «Буковиной»

– Мне кажется, что «Буковина» стала заложником своей гегемонии. Черновицкие футболисты не скрывали своего желания пройти всю турнирную дистанцию ​​без поражений, но, как говорится, нашла коса на камень. Особенно во втором тайме хозяев было не узнать, возможно, сказалась отсутствие нескольких травмированных лидеров, не исключено, что не хватало мотивации и где-то не по игре, но все закончилось поражением.

– Да даже если «Металлист» покинет Одессу не с пустым багажом, то еще нужно, чтобы «Левый Берег» обязательно в гостях победил «Ингулец»

– Думаю, что это «Левому Берегу» по силам. После определенного спада киевляне снова на ходу, по крайней мере, в недавнем очном противостоянии с «Черноморцем» они диктовали условия. К тому же для «Ингульца» эта игра не имеет турнирного значения. Как видите, заключительные поединки в Одессе и Петрово обещают быть очень интересными.

Ранее клуб Первой лиги остался без тренера, перешедшего в «Динамо».

инсайд Мнение эксперта чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Олег Федорчук Черноморец Одесса Буковина Черновцы Металлист Харьков Левый Берег Киев Ингулец
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
У Федорчука чи то памʼяттю проблеми чи, як зазвичай подібна публіка гадає - в товпи коротка памʼять. 
