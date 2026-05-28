«Интрига сохраняется». Эксперт спрогнозировал финиш чемпионата Первой лиги
В Первой лиге все окончательно решится в последнем туре
Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился мнением о ходе событий на финишной прямой в Первой лиге.
– Помнится, в предыдущем комментарии Sport ua я предполагал, что вторую прямую путевку в УПЛ получит «Черноморец», хотя тогда его опережал «Левый Берег». Сейчас уже у одесситов на два очка больше, к тому же в заключительном туре они будут принимать середняка – «Металлист», однако еще есть сомнения, достигнут ли они своего.
Дело в том, что «Металлист» на финишной прямой демонстрирует хорошую подготовку, тогда как игра «моряков» не производит целостного впечатления.
– Но это не помешало «Черноморцу» в предыдущем туре одержать верх в Черновцах над фаворитом – «Буковиной»
– Мне кажется, что «Буковина» стала заложником своей гегемонии. Черновицкие футболисты не скрывали своего желания пройти всю турнирную дистанцию без поражений, но, как говорится, нашла коса на камень. Особенно во втором тайме хозяев было не узнать, возможно, сказалась отсутствие нескольких травмированных лидеров, не исключено, что не хватало мотивации и где-то не по игре, но все закончилось поражением.
– Да даже если «Металлист» покинет Одессу не с пустым багажом, то еще нужно, чтобы «Левый Берег» обязательно в гостях победил «Ингулец»
– Думаю, что это «Левому Берегу» по силам. После определенного спада киевляне снова на ходу, по крайней мере, в недавнем очном противостоянии с «Черноморцем» они диктовали условия. К тому же для «Ингульца» эта игра не имеет турнирного значения. Как видите, заключительные поединки в Одессе и Петрово обещают быть очень интересными.
Ранее клуб Первой лиги остался без тренера, перешедшего в «Динамо».
