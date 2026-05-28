ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера, который перейдет в Динамо
Анатолий Бессмертный попрощается с «Викторией» и присоединится к штабу Игоря Костюка
Клуб Первой лиги – «Виктория» Сумы – объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Анатолием Бессмертным, который продолжит свою карьеру в структуре киевского «Динамо»:
«Результативная и качественная работа Анатолия Петровича во главе нашей команды открыла для него новые перспективы – он был приглашен в тренерский штаб киевского «Динамо».
В течение пяти лет в «Виктории» Анатолий Петрович стал не просто наставником команды, а настоящим лидером, который ежедневно отдавал себя клубу, коллективу и общему делу.
Его профессионализм, характер, футбольный опыт и умение мотивировать команду помогли пройти важный путь развития и добиться весомых результатов.
Вместе мы пережили эмоциональные победы, болезненные поражения, тяжелые ничьи и моменты, которые навсегда останутся частью истории клуба. Именно такие этапы закаляют команду и делают ее сильнее.
Футбольный клуб «Виктория» искренне благодарит Анатолия Петровича за преданность клубу, добросовестный труд, невероятный вклад в развитие команды и атмосферу настоящей футбольной семьи.
Желаем новых побед, больших свершений, успехов в тренерской карьере и покорения новых вершин вместе с киевским «Динамо»! – сообщила пресс-служба клуба.
