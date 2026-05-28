Украина. Первая лига
28 мая 2026, 14:52 | Обновлено 28 мая 2026, 15:18
Известно, кто возглавит Викторию после ухода Бессмертного в Динамо

Владимир Романенко возглавит клуб Первой лиги Украины

ФК Виктория

Украинский специалист Анатолий Бессмертный покинул пост главного тренера Виктории, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Динамо.

После ухода из Виктории Бессмертный назвал своего преемника. Команду Первой лиги Украины возглавит Владимир Романенко, работавший в тренерском штабе Анатолия Бессмертного.

– А кто теперь останется главным тренером у Виктории?

– Весь мой тренерский штаб остался в Виктории. Главным будет Владимир Романенко, – сказал Анатолий.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Виктория занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
