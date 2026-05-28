Известно, кто возглавит Викторию после ухода Бессмертного в Динамо
Владимир Романенко возглавит клуб Первой лиги Украины
Украинский специалист Анатолий Бессмертный покинул пост главного тренера Виктории, чтобы присоединиться к тренерскому штабу Динамо.
После ухода из Виктории Бессмертный назвал своего преемника. Команду Первой лиги Украины возглавит Владимир Романенко, работавший в тренерском штабе Анатолия Бессмертного.
– А кто теперь останется главным тренером у Виктории?
– Весь мой тренерский штаб остался в Виктории. Главным будет Владимир Романенко, – сказал Анатолий.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Виктория занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 29 сыгранных матчей.
