Барселона готовит громкий трансфер чемпиона мира за 100 миллионов евро

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может сменить клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил Mundo Deportivo.

В услугах 26-летнего футболиста, который побеждал на чемпионате мира (2022), заинтересована «Барселона». Каталонский клуб ищет футболиста, способного заменить поляка Роберта Левандовски.

В среду, 27 мая, спортивный директор «блаугранас» Деку встретился с агентом игрока Фернандо Идальго. Стороны обсудили детали будущего трансфера, который плануруют оформить до старта ЧМ-2026.

Хулиан сообщил «Атлетико» , что он счастлив в клубе, но если появится возможность перейти в «Барселону», он сделает выбор в пользу каталонского клуба.

Ожидается, что сумма трансфера аргентинца составит 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Альварес провел 49 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал девять ассистов.