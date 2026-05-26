  4. Барселона готовит шесть громких трансферов после победы в Ла Лиге
26 мая 2026, 12:12 | Обновлено 26 мая 2026, 13:15
Барселона готовит шесть громких трансферов после победы в Ла Лиге

Каталонскому клубу нужны Рэшфорд, Канселу, Сенеси, Бернарду Силва, Жоао Педро и Альварес

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Испанская «Барселона» планирует серьезно усилить состав после победы в чемпионате Испании – клуб готовит шесть громких трансферов. Об этом сообщил El Chiringuito.

Каталонский клуб намерен оформить полноценные трансферы двух футболистов, которые играют на правах аренды, – вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу.

Главный тренер «блаугранас» Ханс-Дитер Флик заинтересован в услугах защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси, форварда «Челси» Жоао Педро и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, которого подпишут свободным агентом.

В шорт-листе каталонского клуба находится нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, который считает привлекательным вариант с переходом в «Барселону».

Подопечные Флика набрали 94 балла и заняли первое место в турнирной таблице, опередив ближайшего конкурента на восемь пунктов.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
