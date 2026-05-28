Гласнер повторил достижения Моуриньо и Мендилибара в еврокубках
Австрийский тренер имеет в своей коллекции победы в Лиге Европы и Лиге конференций
Австрийский тренер Оливер Гласнер завоевал первый для Кристал Пэлас европейский трофей, победив во главе «орлов» в Лиге конференций.
Австриец стал третьим тренером в истории, имеющим в своей коллекции титулы победителя Лиги Европы и Лиги конференций. Первыми двумя были Жозе Моуриньо и Хосе Луис Мендилибар.
Тренеры, становившиеся победителями Лиги Европы и Лиги конференций
- Жозе Моуриньо (Португалия) – Кубок УЕФА 2002/03 (Порту), Лига Европы 2016/17 (Манчестер Юнайтед), Лига конференций 2021/22 (Рома)
- Хосе Луис Мендилибар (Испания) – Лига Европы 2022/23 (Севилья), Лига конференций 2023/24 (Олимпиакос)
- Оливер Гласнер (Австрия) – Лига Европы 2021/22 (Айнтрахт), Лига конференций 2025/26 (Кристал Пэлас)
Также Гласнер стал вторым тренером в истории АПЛ, выигравшим для своей команды евротрофей в последней игре во главе клуба. Первым был Маурицио Сарри вместе с Челси в 2019 году.
Тренеры команд АПЛ, которые выигрывали еврокубок в последней игре во главе клуба
- Маурицио Сарри (Италия) – Лига Европы 2018/19 (Челси)
- Оливер Гласнер (Австрия) – Лига конференций 2025/26 (Кристал Пэлас)
Напомним, что австриец стал первым тренером в истории Кристал Пэлас, выигравшим три первых больших трофея для «орлов»: Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025, Лигу конференций 2025/26.
2019 - Oliver Glasner is the second manager to win a major European trophy in his last game in charge of a Premier League side, after Maurizio Sarri with Chelsea in 2019.
On the 19th February 2024, he was appointed.
On the 17th May 2025, he won Crystal Palace their first ever major trophy, as they beat Manchester City to lift the FA Cup.
On the 10th August 2025, he won Crystal Palace their first ever Community Shield, as they beat Liverpool on…
