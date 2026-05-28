  4. Гласнер повторил достижения Моуриньо и Мендилибара в еврокубках
Лига конференций
28 мая 2026, 11:05 | Обновлено 28 мая 2026, 11:34
Гласнер повторил достижения Моуриньо и Мендилибара в еврокубках

Австрийский тренер имеет в своей коллекции победы в Лиге Европы и Лиге конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Австрийский тренер Оливер Гласнер завоевал первый для Кристал Пэлас европейский трофей, победив во главе «орлов» в Лиге конференций.

Австриец стал третьим тренером в истории, имеющим в своей коллекции титулы победителя Лиги Европы и Лиги конференций. Первыми двумя были Жозе Моуриньо и Хосе Луис Мендилибар.

Тренеры, становившиеся победителями Лиги Европы и Лиги конференций

  • Жозе Моуриньо (Португалия) – Кубок УЕФА 2002/03 (Порту), Лига Европы 2016/17 (Манчестер Юнайтед), Лига конференций 2021/22 (Рома)
  • Хосе Луис Мендилибар (Испания) – Лига Европы 2022/23 (Севилья), Лига конференций 2023/24 (Олимпиакос)
  • Оливер Гласнер (Австрия) – Лига Европы 2021/22 (Айнтрахт), Лига конференций 2025/26 (Кристал Пэлас)

Также Гласнер стал вторым тренером в истории АПЛ, выигравшим для своей команды евротрофей в последней игре во главе клуба. Первым был Маурицио Сарри вместе с Челси в 2019 году.

Тренеры команд АПЛ, которые выигрывали еврокубок в последней игре во главе клуба

  • Маурицио Сарри (Италия) – Лига Европы 2018/19 (Челси)
  • Оливер Гласнер (Австрия) – Лига конференций 2025/26 (Кристал Пэлас)

Напомним, что австриец стал первым тренером в истории Кристал Пэлас, выигравшим три первых больших трофея для «орлов»: Кубок Англии 2024/25, Суперкубок Англии 2025, Лигу конференций 2025/26.

