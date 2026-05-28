  4. Коуч Кристал Пэлас сделал заявление после триумфа в Лиге конференций
28 мая 2026, 08:37 | Обновлено 28 мая 2026, 09:15
Коуч Кристал Пэлас сделал заявление после триумфа в Лиге конференций

Оливер Гласнер похвалил своих подопечных

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер Кристал Пелас Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы своей команды над Райо Вальекано (1:0) в финале Лиги конференций.

«Я вижу себя слугой для игроков и слугой для клуба, человеком, задающим направление. Я должен поблагодарить игроков, я должен поблагодарить болельщиков, потому что это был невероятный день для меня и моей семьи.

Что дальше? Мне даже не нравится думать о послезавтра. Все, кто меня знает, понимают, что до сих пор я был в туннеле и думал только об этой игре. Я знаю, что сегодня вечером выпью несколько бокалов пива с игроками, а завтра мы полетим обратно в Лондон!

Сегодня это был наш 60-й матч, и я помню, насколько интенсивным этот сезон был для всех – не только для игроков, но и для всех. У нас была сложная кампания, но никто не жаловался; мы сказали, что примем все таким, как оно есть, со всеми деталями. Мы провели 17 матчей – это половина сезона Бундеслиги», – сказал Гласнер.

На нашем сайте доступен обзор финального матча Лиги конференций Кристал Пелас – Райо Вальекано, где все решил один гол.

Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
Полёт такой себе. С 10 места , с дополнительными турами. Повезло что Зрински и Ларнака попались. Ну вот с Фиорентины и полетели.)
