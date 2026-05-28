Коуч Кристал Пэлас сделал заявление после триумфа в Лиге конференций

Главный тренер Кристал Пелас Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы своей команды над Райо Вальекано (1:0) в финале Лиги конференций.

«Я вижу себя слугой для игроков и слугой для клуба, человеком, задающим направление. Я должен поблагодарить игроков, я должен поблагодарить болельщиков, потому что это был невероятный день для меня и моей семьи.

Что дальше? Мне даже не нравится думать о послезавтра. Все, кто меня знает, понимают, что до сих пор я был в туннеле и думал только об этой игре. Я знаю, что сегодня вечером выпью несколько бокалов пива с игроками, а завтра мы полетим обратно в Лондон!

Сегодня это был наш 60-й матч, и я помню, насколько интенсивным этот сезон был для всех – не только для игроков, но и для всех. У нас была сложная кампания, но никто не жаловался; мы сказали, что примем все таким, как оно есть, со всеми деталями. Мы провели 17 матчей – это половина сезона Бундеслиги», – сказал Гласнер.

