Коуч Кристал Пэлас сделал заявление после триумфа в Лиге конференций
Оливер Гласнер похвалил своих подопечных
Главный тренер Кристал Пелас Оливер Гласнер поделился эмоциями после победы своей команды над Райо Вальекано (1:0) в финале Лиги конференций.
«Я вижу себя слугой для игроков и слугой для клуба, человеком, задающим направление. Я должен поблагодарить игроков, я должен поблагодарить болельщиков, потому что это был невероятный день для меня и моей семьи.
Что дальше? Мне даже не нравится думать о послезавтра. Все, кто меня знает, понимают, что до сих пор я был в туннеле и думал только об этой игре. Я знаю, что сегодня вечером выпью несколько бокалов пива с игроками, а завтра мы полетим обратно в Лондон!
Сегодня это был наш 60-й матч, и я помню, насколько интенсивным этот сезон был для всех – не только для игроков, но и для всех. У нас была сложная кампания, но никто не жаловался; мы сказали, что примем все таким, как оно есть, со всеми деталями. Мы провели 17 матчей – это половина сезона Бундеслиги», – сказал Гласнер.
На нашем сайте доступен обзор финального матча Лиги конференций Кристал Пелас – Райо Вальекано, где все решил один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз
Виталий Миколенко заговорил о возвращении в УПЛ