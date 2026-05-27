Вест Хэм объявил решение по тренеру после вылета из АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту продолжает пользоваться стопроцентным доверием руководства клуба, несмотря на то что «молотобойцы» с 18-го места вылетели в Чемпионшип.

«В начале этой недели мы провели встречу с главным тренером Нуну Эшпириту Санту и рады сообщить, что он подтвердил свою неизменную преданность клубу – как и мы ему. Нуну ясно дал понять, что он полон решимости вернуть «Вест Хэм» на прежний уровень», – гласит заявление клубного сайта.

52-летний специалист зарекомендовал себя в «Вулверхэмптоне», но в «Тоттенхэме» и «Ноттингем Форест» был уволен после первых туров сезона. «Вест Хэм» он принял по ходу чемпионату и не расторг контракт с клубом после вылета из АПЛ, хотя имел на это право.