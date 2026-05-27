Вест Хэм объявил решение по тренеру после вылета из АПЛ
Нуну Эшпириту Санту продолжает пользоваться стопроцентным доверием руководства клуба
Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту продолжает пользоваться стопроцентным доверием руководства клуба, несмотря на то что «молотобойцы» с 18-го места вылетели в Чемпионшип.
«В начале этой недели мы провели встречу с главным тренером Нуну Эшпириту Санту и рады сообщить, что он подтвердил свою неизменную преданность клубу – как и мы ему. Нуну ясно дал понять, что он полон решимости вернуть «Вест Хэм» на прежний уровень», – гласит заявление клубного сайта.
52-летний специалист зарекомендовал себя в «Вулверхэмптоне», но в «Тоттенхэме» и «Ноттингем Форест» был уволен после первых туров сезона. «Вест Хэм» он принял по ходу чемпионату и не расторг контракт с клубом после вылета из АПЛ, хотя имел на это право.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
