Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм объявил решение по тренеру после вылета из АПЛ
Англия
27 мая 2026, 23:08 |
358
0

Вест Хэм объявил решение по тренеру после вылета из АПЛ

Нуну Эшпириту Санту продолжает пользоваться стопроцентным доверием руководства клуба

27 мая 2026, 23:08 |
358
0
Вест Хэм объявил решение по тренеру после вылета из АПЛ
ФК Вест Хэм. Нуну Эшпириту Санту

Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту продолжает пользоваться стопроцентным доверием руководства клуба, несмотря на то что «молотобойцы» с 18-го места вылетели в Чемпионшип.

«В начале этой недели мы провели встречу с главным тренером Нуну Эшпириту Санту и рады сообщить, что он подтвердил свою неизменную преданность клубу – как и мы ему. Нуну ясно дал понять, что он полон решимости вернуть «Вест Хэм» на прежний уровень», – гласит заявление клубного сайта.

52-летний специалист зарекомендовал себя в «Вулверхэмптоне», но в «Тоттенхэме» и «Ноттингем Форест» был уволен после первых туров сезона. «Вест Хэм» он принял по ходу чемпионату и не расторг контракт с клубом после вылета из АПЛ, хотя имел на это право.

По теме:
Спортдир Борнмута: «Мы это сделали только потому, что продали Забарного»
Романо подтвердил. Робертсон выбрал себе клуб после ухода из Ливерпуля
Гордон переходит в Барселону. Все стороны ударили по рукам
Вест Хэм Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Чемпионшип
Руслан Полищук Источник: ФК Вест Хэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Футбол | 27 мая 2026, 08:05 9
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 

На украинца претендует «Интер»

Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27 мая 2026, 16:27 10
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Первая ракетка Украины разобралась с Кейтлин Кеведо во втором раунде мейджора

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:21
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Футбол | 27.05.2026, 20:16
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Манчестер Юнайтед заключил рекордную спонсорскую сделку в истории футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем