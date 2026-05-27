Украина. Премьер лига27 мая 2026, 21:04 |
Оболонь подписала новый контракт с травмированным защитником
Максим Грисьо еще на год останется в «Оболони»
Перед новым сезоном Премьер-лиги «Оболонь» оказалась в непростой кадровой ситуации.
Центральный защитник Владислав Приймак и голкипер Денис Марченко интересны другим клубам. Истекают контракты у полузащитников Руслана Черненко и Ивана Нестеренко (играл в аренде), а также вингеров Игоря Мединского и Максима Третьякова.
А вот правый защитник Максим Грисьо подписал с «пивоварами» новый однолетний контракт. Футболисту 30 лет, к сентябрю он должен восстановиться после травмы крестообразной связки колена.
