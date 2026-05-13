Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Группа игроков Оболони может получить статус свободных агентов
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 14:31 |
381
1

Группа игроков Оболони может получить статус свободных агентов

Многое зависит от того, в какой лиге будут играть «пивовары»

13 мая 2026, 14:31 |
381
1 Comments
Группа игроков Оболони может получить статус свободных агентов
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, целая группа исполнителей в межсезонье может покинуть «Оболонь» без компенсации.

30 июня истекает срок контрактов у вратаря Назария Федоривского, полевых игроков Константина Бычека, Максима Грисьо, Кирилла Корха, Игоря Мединского, Тараса Мороза, Владислава Приймака, Дмитрия Семенова, Олега Слободяна (воспитанник клубной школы дебютировал в первой команде еще в июле 2013-го), Сергея Суханова, Дениса Теслюка, Максима Третьякова, Дениса Устименко (лучший бомбардир команды с 6 голами), Евгения Шевченко и Руслана Черненко.

Один из этих футболистов, как уже сообщал Sport.ua, согласился на переход в «Буковину».

Кроме того, заканчивается аренда полузащитника Ивана Нестеренко, права на которого принадлежат несчастной «Ворскле».

По нашей информации, со многими футболистами из списка столичный клуб надеется продолжить сотрудничество. Но в этом вопросе важно будет не только желание самих игроков, но и то, сохранят ли бело-зеленые прописку в УПЛ.

В настоящее время «Оболонь» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. 13 мая команда Александра Антоненко сыграет во Львове с «Шахтером». Начало матча – в 18:00.

По теме:
Манчестер Сити предложил Родри новый контракт. Есть интерес от Реала
Владимир МУЛИК: «Тренерский штаб и партнеры по команде поздравили»
Михаил ПРОТАСЕВИЧ: «Всегда хотелось забить за первую команду»
чемпионат Украины по футболу инсайд Оболонь Киев Шахтер - Оболонь свободный агент Назарий Федоривский Константин Бычек Максим Грисьо Игорь Мединский Тарас Мороз Владислав Приймак Дмитрий Семенов Петр Слободян Сергей Суханов Денис Теслюк Максим Третьяков Денис Устименко Евгений Шевченко (футболист) Руслан Черненко Иван Нестеренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Бокс | 13 мая 2026, 08:15 44
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал

Боксер решил вернуться на ринг!

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13 мая 2026, 06:54 9
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Футбол | 13.05.2026, 09:23
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Футбол | 13.05.2026, 11:49
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Трибуна сгорела за 270 секунд. Трагедия, изменившая английский футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Футбол | 13.05.2026, 08:59
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перейдуть пачкою в Буковину чи Лівий берег
Ответить
0
Популярные новости
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 16
Футбол
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем