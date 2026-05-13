Группа игроков Оболони может получить статус свободных агентов

Как стало известно Sport.ua, целая группа исполнителей в межсезонье может покинуть «Оболонь» без компенсации.

30 июня истекает срок контрактов у вратаря Назария Федоривского, полевых игроков Константина Бычека, Максима Грисьо, Кирилла Корха, Игоря Мединского, Тараса Мороза, Владислава Приймака, Дмитрия Семенова, Олега Слободяна (воспитанник клубной школы дебютировал в первой команде еще в июле 2013-го), Сергея Суханова, Дениса Теслюка, Максима Третьякова, Дениса Устименко (лучший бомбардир команды с 6 голами), Евгения Шевченко и Руслана Черненко.

Один из этих футболистов, как уже сообщал Sport.ua, согласился на переход в «Буковину».

Кроме того, заканчивается аренда полузащитника Ивана Нестеренко, права на которого принадлежат несчастной «Ворскле».

По нашей информации, со многими футболистами из списка столичный клуб надеется продолжить сотрудничество. Но в этом вопросе важно будет не только желание самих игроков, но и то, сохранят ли бело-зеленые прописку в УПЛ.

В настоящее время «Оболонь» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. 13 мая команда Александра Антоненко сыграет во Львове с «Шахтером». Начало матча – в 18:00.