Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги
Украина. Премьер лига
11 мая 2026, 18:11 | Обновлено 11 мая 2026, 18:38
804
1

Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги

В последних четырех турах Владислава Приймака не было в заявке «Оболони»

11 мая 2026, 18:11 | Обновлено 11 мая 2026, 18:38
804
1 Comments
Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги
ФК Оболонь. Владислав Приймак

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Оболони» Владислав Приймак в следующем сезоне будет защищать цвета «Буковины», в которую перейдет на правах свободного агента. Контракт выпускника академии «Динамо» с нынешним клубом истекает 30 июня.

29-летний Приймак перебрался в «Оболонь» летом 2023 года из «Карпат». Ранее уроженец Симферополя играл также за ивано-франковский «Тепловик», «Верес», ФК «Львов» и «Волынь».

В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в чемпионате и Кубке Украины, 1 гол и 1 результативная передача. Что интересно, свои 1+1 он оформил в апрельской игре с «Зарей» (3:3). В последних четырех турах УПЛ защитник не попадал в заявку: в прессе была информация о возможной травме.

За три тура до финиша сезона в УПЛ «Оболонь» занимает 11 место, имея в активе 28 очков. От зоны стыковых матчей команду Александра Антоненко отделяет шесть пунктов.

«Буковина» проводит феноменальный сезон: в 27 турах Первой лиги команда ни разу не проиграла и уже имеет на руках путевку в элитный дивизион. С июня прошлого года черновчан тренирует Сергей Шищенко, под руководством которого Владислав Приймак играл в «Оболони» в сезоне 2024/25.

Напомним, ранее «Буковина» подписала новые контракты с двумя экс-игроками «Оболони».

По теме:
Раскрыты трансферные планы Шахтера: важное решение клуба на лето
«Если бы не они, клуба бы не было». В Шахтере выступили с прямым заявлением
Стало известно, кто будет тренировать Ниву вместо Дулуба
инсайд Владислав Приймак Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Буковина Черновцы свободный агент Динамо Киев
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. В Дженоа подтвердили уход Малиновского
Футбол | 11 мая 2026, 17:18 0
Решение принято. В Дженоа подтвердили уход Малиновского
Решение принято. В Дженоа подтвердили уход Малиновского

Де Росси даст Руслану возможность попрощаться с болельщиками

Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Футбол | 10 мая 2026, 19:25 2
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил

Спортивный директор «горняков» выступил с заявлением после победы над «Полтавой»

Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Бокс | 11.05.2026, 07:46
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Бокс | 11.05.2026, 02:41
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Футбол | 11.05.2026, 11:27
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Динамо договорилось о переносе матча Премьер-лиги. Где и когда сыграют?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Талант, гордість академії, його фото на дошці висить
Ответить
0
Популярные новости
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 5
Бокс
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
Андреа Мальдера не приехал в Украину из-за россиян
10.05.2026, 08:40 26
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 20
Футбол
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Кровавая резня, бой года! Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
10.05.2026, 01:45 37
Бокс
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
Решение принято. В Шахтере определились с наставником на следующий сезон
10.05.2026, 06:44 5
Футбол
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
Это войдет в историю. Усик и Джошуа решились на невероятный поступок
10.05.2026, 09:22 4
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
10.05.2026, 06:23 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем