Воспитанник Динамо перейдет в состав чемпиона Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, центральный защитник «Оболони» Владислав Приймак в следующем сезоне будет защищать цвета «Буковины», в которую перейдет на правах свободного агента. Контракт выпускника академии «Динамо» с нынешним клубом истекает 30 июня.

29-летний Приймак перебрался в «Оболонь» летом 2023 года из «Карпат». Ранее уроженец Симферополя играл также за ивано-франковский «Тепловик», «Верес», ФК «Львов» и «Волынь».

В текущем сезоне на счету футболиста 17 матчей в чемпионате и Кубке Украины, 1 гол и 1 результативная передача. Что интересно, свои 1+1 он оформил в апрельской игре с «Зарей» (3:3). В последних четырех турах УПЛ защитник не попадал в заявку: в прессе была информация о возможной травме.

За три тура до финиша сезона в УПЛ «Оболонь» занимает 11 место, имея в активе 28 очков. От зоны стыковых матчей команду Александра Антоненко отделяет шесть пунктов.

«Буковина» проводит феноменальный сезон: в 27 турах Первой лиги команда ни разу не проиграла и уже имеет на руках путевку в элитный дивизион. С июня прошлого года черновчан тренирует Сергей Шищенко, под руководством которого Владислав Приймак играл в «Оболони» в сезоне 2024/25.

Напомним, ранее «Буковина» подписала новые контракты с двумя экс-игроками «Оболони».