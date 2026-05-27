Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором круге серб в четырех сетах переиграл Валентена Ройе (АТР 74) за 3 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Валентен Ройе (Франция) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6

Джокович провел 120-й матч на Ролан Гаррос – это наиболее количество поединков на одном турнире Grand Slam. У Роджера Федерера 119 игр на Уимблдоне и 117 на Australian Open, у Рафаэля Надаля – 116 в Париже.

Новак стартовал на РГ-2026 с победы над Джованни Мпеши Перрикаром, также отдав ему один сет. Его следующим оппонентом будет либо Жоау Фонсека, либо Дино Прижмич.

Видеообзор матча