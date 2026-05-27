Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера
Ролан Гаррос
27 мая 2026, 20:42 | Обновлено 27 мая 2026, 21:47
751
1

Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера

Новак в четырех сетах переиграл Валентена Ройе во втором раунде мейджора в Париже

27 мая 2026, 20:42 | Обновлено 27 мая 2026, 21:47
751
1 Comments
Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2026.

Во втором круге серб в четырех сетах переиграл Валентена Ройе (АТР 74) за 3 часа и 47 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/32 финала

Валентен Ройе (Франция) – Новак Джокович (Сербия) – 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6

Джокович провел 120-й матч на Ролан Гаррос – это наиболее количество поединков на одном турнире Grand Slam. У Роджера Федерера 119 игр на Уимблдоне и 117 на Australian Open, у Рафаэля Надаля – 116 в Париже.

Новак стартовал на РГ-2026 с победы над Джованни Мпеши Перрикаром, также отдав ему один сет. Его следующим оппонентом будет либо Жоау Фонсека, либо Дино Прижмич.

Видеообзор матча

По теме:
Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26
С кем сыграет Стародубцева в 3-м раунде РГ? 26-ю ракетку вывезли на коляске
СТАРОДУБЦЕВА: «При 3:0 было предчувствие, что все может быть не так просто»
Новак Джокович Роджер Федерер Валентен Ройе Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Футбол | 27 мая 2026, 08:05 8
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 

На украинца претендует «Интер»

9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футбол | 27 мая 2026, 16:23 11
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано

Вечером 27 мая в Лейпциге состоится финальный матч Лиги конференций

Марта Костюк – Кэти Волынец. Победа в жарком Париже. Видеообзор матча
Теннис | 27.05.2026, 19:43
Марта Костюк – Кэти Волынец. Победа в жарком Париже. Видеообзор матча
Марта Костюк – Кэти Волынец. Победа в жарком Париже. Видеообзор матча
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27.05.2026, 10:17
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
буде вже мінімум 121
Ответить
0
Популярные новости
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем