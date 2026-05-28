Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии
28 мая 2026, 12:44 | Обновлено 28 мая 2026, 13:15
Голкипер сборной Украины может продолжить карьеру в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» рассматривает трансфер Анатолия Трубина, в услугах которого заинтересован тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Английский «Тоттенхэм» рассматривает трансфер голкипера лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина. Об этом сообщило издание Transferwatcher:

«В связи с кадровыми изменениями, которые ждут команду летом, приобретение высококлассного голкипера стало серьезной задачей для клуба из Премьер-лиги.

Стиль игры Де Дзерби предъявляет значительные требования к вратарю в плане передач и прессинга, что делает профиль будущего приобретения особенно важным.

Трубин зарекомендовал себя как один из самых перспективных голкиперов в европейском футболе, сочетая надежность отражения ударов с хладнокровным владением мячом.

Развиваясь в донецком «Шахтере» в период глубоких потрясений, вызванных войной в Украине, Трубин продолжал показывать высокий уровень игры в условиях, которые разрушили бы карьеру многих.

Эта стойкость в сочетании с его возрастом и техническим профилем объясняет, почему «Тоттенхэм» обратил на него внимание», – сообщил источник.

