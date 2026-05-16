  4. Голкипер сборной Украины может сменить клуб после завершения сезона 2025/26
16 мая 2026, 13:51
Лиссабонская «Бенфика» и Анатолий Трубин могут попрощаться во время летнего трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание CNN Portugal.

Украинский футболист – один из немногих игроков, которые имеют высокую стоимость на рынке, поэтому «орлы» планируют продать 24-летнего футболиста.

Трансфер Трубина позволит заработать не только лиссабонской команде, но и донецкому «Шахтеру», который владеет 40% экономических прав на голкипера.

Среди тех, кто может заменить украинца, рассматриваются кандидатуры бразильца Эдерсона, который играет за турецкий «Фенербахче» и Самуэла Соареша, второго номера «Бенфики».

В нынешнем сезоне Трубин провел 49 матчей, в которых пропустил 42 мяча и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.

