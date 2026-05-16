Голкипер сборной Украины может сменить клуб после завершения сезона 2025/26
Лиссабонская «Бенфика» и Анатолий Трубин могут попрощаться во время летнего трансферного окна
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую «Бенфику» во время летнего трансферного окна. Об этом сообщило издание CNN Portugal.
Украинский футболист – один из немногих игроков, которые имеют высокую стоимость на рынке, поэтому «орлы» планируют продать 24-летнего футболиста.
Трансфер Трубина позволит заработать не только лиссабонской команде, но и донецкому «Шахтеру», который владеет 40% экономических прав на голкипера.
Среди тех, кто может заменить украинца, рассматриваются кандидатуры бразильца Эдерсона, который играет за турецкий «Фенербахче» и Самуэла Соареша, второго номера «Бенфики».
В нынешнем сезоне Трубин провел 49 матчей, в которых пропустил 42 мяча и 21 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.
🚨 Anatoliy Trubin é um dos poucos jogadores valorizados no mercado e o Benfica espera negociar o guarda-redes ucraniano no mercado de Verão, revela o jornalista Bruno Andrade na @cnnportugal.— Diário de Transferências (@DTransferencias) May 15, 2026
