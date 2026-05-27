Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: Я фактически сыграла 4 матча в трех сетах подряд, приехав с Рима
Ролан Гаррос
27 мая 2026, 20:08 |
1859
0

СВИТОЛИНА: Я фактически сыграла 4 матча в трех сетах подряд, приехав с Рима

Флеш-интервью Элины после победы над Кейтлин Кеведо во 2-м раунде Ролан Гаррос

27 мая 2026, 20:08 |
1859
0
СВИТОЛИНА: Я фактически сыграла 4 матча в трех сетах подряд, приехав с Рима
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Кейтлин Кеведо в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2026:

– Элино, поздравляю, сегодня ты одержала очень уверенную победу. Насколько ты довольна своей игрой?

– Да, это был замечательный матч. Думаю, в первом сете я играла действительно хорошо, и, конечно, ты ожидаешь, что соперница усилит игру. Поэтому я была очень довольна тем, как смогла остаться сильной. Брейк при счете 4:4 был действительно тяжелым, а потом я хорошо подала на матч.

– В первом раунде у тебя была очень тяжелая борьба, когда ты победила 7:6 в третьем сете. После такого матча, такой битвы, когда ты была так близка к поражению, прибавляет ли это тебе уверенности? Чувствуешь ли ты себя более расслабленной, возможно, потому что ты почти оказалась вне турнира? Как ты себя чувствуешь?

– Это, безусловно, придало мне уверенности. Я фактически сыграла четыре матча в трех сетах подряд, приехав из Рима, где три игры были в трех партиях.

Поэтому приятно сегодня выиграть в двух сетах. Но, честно говоря, когда в первом раунде попадаешь в такую битву, это сразу переводит тебя в боевой режим и настраивает на турнир. Так что, наверное, для меня приятно, что я это преодолела и теперь сыграю в третьем раунде.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

– В 2010 году ты выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Прошло 16 лет – и ты все еще здесь, на этом корте, выступаешь на одном из лучших уровней в своей карьере. Как это ощущается? Насколько это особенное?

– Да, безумие думать, что это было так давно, и, знаете, я была здесь, мне тогда было всего 15 лет, я была еще маленькой и мечтала однажды сыграть здесь. Так что это безумие, когда думаешь, что я уже столько пережила, у меня дома маленькая дочь, Скай, я замужем за французом (смеется). Да, это странно, когда об этом задумываешься.

В третьем круге мейджора в Париже Свитолина встретится с Тамарой Корпач.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26
С кем сыграет Стародубцева в 3-м раунде РГ? 26-ю ракетку вывезли на коляске
Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера
Кейтлин Кеведо Элина Свитолина Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27 мая 2026, 08:32 5
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен

Боксер заявил, что готов выйти на ринг ещё раз

Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27 мая 2026, 08:54 8
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

На радость Свентек. Остапенко вылетела с Ролан Гаррос, уступив 73-й ракетке
Теннис | 27.05.2026, 17:25
На радость Свентек. Остапенко вылетела с Ролан Гаррос, уступив 73-й ракетке
На радость Свентек. Остапенко вылетела с Ролан Гаррос, уступив 73-й ракетке
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 15:20
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Снигур не сумела справиться с 78-й ракеткой и покинула Ролан Гаррос 2026
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:21
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 13
Футбол
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 26
Футбол
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем