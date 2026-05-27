СВИТОЛИНА: Я фактически сыграла 4 матча в трех сетах подряд, приехав с Рима

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Кейтлин Кеведо в матче 1/32 финала Ролан Гаррос 2026:

– Элино, поздравляю, сегодня ты одержала очень уверенную победу. Насколько ты довольна своей игрой?

– Да, это был замечательный матч. Думаю, в первом сете я играла действительно хорошо, и, конечно, ты ожидаешь, что соперница усилит игру. Поэтому я была очень довольна тем, как смогла остаться сильной. Брейк при счете 4:4 был действительно тяжелым, а потом я хорошо подала на матч.

– В первом раунде у тебя была очень тяжелая борьба, когда ты победила 7:6 в третьем сете. После такого матча, такой битвы, когда ты была так близка к поражению, прибавляет ли это тебе уверенности? Чувствуешь ли ты себя более расслабленной, возможно, потому что ты почти оказалась вне турнира? Как ты себя чувствуешь?

– Это, безусловно, придало мне уверенности. Я фактически сыграла четыре матча в трех сетах подряд, приехав из Рима, где три игры были в трех партиях.

Поэтому приятно сегодня выиграть в двух сетах. Но, честно говоря, когда в первом раунде попадаешь в такую битву, это сразу переводит тебя в боевой режим и настраивает на турнир. Так что, наверное, для меня приятно, что я это преодолела и теперь сыграю в третьем раунде.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

– В 2010 году ты выиграла юниорский «Ролан Гаррос». Прошло 16 лет – и ты все еще здесь, на этом корте, выступаешь на одном из лучших уровней в своей карьере. Как это ощущается? Насколько это особенное?

– Да, безумие думать, что это было так давно, и, знаете, я была здесь, мне тогда было всего 15 лет, я была еще маленькой и мечтала однажды сыграть здесь. Так что это безумие, когда думаешь, что я уже столько пережила, у меня дома маленькая дочь, Скай, я замужем за французом (смеется). Да, это странно, когда об этом задумываешься.

В третьем круге мейджора в Париже Свитолина встретится с Тамарой Корпач.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.