Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
Денис Пидгурский планирует покинуть львовский «Рух» во время летнего трансферного окна
Капитан львовского «Руха» Денис Пидгурский может покинуть чемпионат Украины и продолжить карьеру в одном из клубов Румынии, Польши или Германии.
В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован «Колос» из Ковалевки, который контактировал с «Рухом», однако сам игрок выехал в Европу и уже получил несколько привлекательных предложений.
Трансфер Подгурского может оформить польский «Ракув», есть предметный интерес из Румынии, также украинец заинтересовал вылетевший из Бундеслиги немецкий «Санкт-Паули».
В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Рух», цвет которого защищает с июля 2021 года. Львовский клуб решил прекратить выступления в элитном дивизионе чемпионата Украины.
