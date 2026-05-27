Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе

Капитан львовского «Руха» Денис Пидгурский может покинуть чемпионат Украины и продолжить карьеру в одном из клубов Румынии, Польши или Германии.

В услугах 23-летнего футболиста был заинтересован «Колос» из Ковалевки, который контактировал с «Рухом», однако сам игрок выехал в Европу и уже получил несколько привлекательных предложений.

Трансфер Подгурского может оформить польский «Ракув», есть предметный интерес из Румынии, также украинец заинтересовал вылетевший из Бундеслиги немецкий «Санкт-Паули».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Рух», цвет которого защищает с июля 2021 года. Львовский клуб решил прекратить выступления в элитном дивизионе чемпионата Украины.